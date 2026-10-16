Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt bị khởi tố, hé lộ khoản thu nhập trong nửa đầu năm

Ngày 16/10, CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) công bố thông tin bất thường về việc ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Cụ thể, doanh nghiệp đã nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhựt của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng. Ông Nhựt bị khởi tố theo khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 3/10/2026.

Ngay sau đó, HĐQT Cao su Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. Đồng thời, doanh nghiệp giao ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Ban điều hành cho đến khi có quyết định thay thế.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt là người có thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo Cao su Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập của ông đạt khoảng 667 triệu đồng, tương đương bình quân hơn 111 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt sinh năm 1974, có nhiều năm gắn bó với Cao su Đà Nẵng. Giai đoạn 2011–2015, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án và Giám đốc Xí nghiệp Lốp Radial. Tháng 12/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc, sau đó tham gia HĐQT từ tháng 4/2019 và chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 1/11/2020.

Cùng ngày 16/10, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng có quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại Cao su Đà Nẵng. Tỷ lệ vốn do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc đại diện được điều chỉnh từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ. Vinachem đồng thời yêu cầu thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét miễn nhiệm ông Nhựt khỏi HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.330 tỷ đồng, giảm khoảng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 15,6%, tương ứng tăng khoảng 6,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 58 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.



Năm 2026, Cao su Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 155 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 42% kế hoạch doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

