Cập nhật số liệu CTCK ngày 17/10: Xuất hiện khoản lỗ trăm tỷ đầu tiên của ngành chứng khoán quý 3/2026

Tính đến ngày 17/10, trong nhóm 10 công ty chứng khoán đã được cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2026, có 5 doanh nghiệp báo lãi và 5 doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ. Những báo cáo mới nhất cho thấy sự phân hóa rõ rệt về hiệu quả hoạt động, đặc biệt khi mảng tự doanh tiếp tục tạo ra biến động lớn trong lợi nhuận của nhiều công ty.

Đáng chú ý nhất là CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) khi doanh nghiệp bất ngờ báo lỗ trước thuế hơn 105 tỷ đồng trong quý 3/2026, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gần 310 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng chuyển từ mức dương 249 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trướcsang âm hơn 83 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động của Rồng Việt đạt hơn 193 tỷ đồng, giảm gần 57% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm mạnh của hoạt động đầu tư, với doanh thu mảng này chỉ đạt khoảng 26,3 tỷ đồng, giảm gần 90%. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 52,6%, xuống còn 39 tỷ đồng, trong khi nguồn thu từ cho vay tăng gần 15%, đạt khoảng 124 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Rồng Việt ghi nhận hơn 124,5 tỷ đồng chi phí đánh giá giảm danh mục đầu tư trong quý 3, trái ngược với khoản hoàn nhập hơn 44 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động gần 646 tỷ đồng, giảm 17%. Công ty báo lỗ trước thuế hơn 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 318 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận kết quả kém khả quan là CTCP Chứng khoán EVS (mã EVS). Theo báo cáo tài chính vừa công bố, EVS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 7 tỷ đồng, giảm tới 92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt hơn 4,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 81,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong khi nguồn thu sụt giảm, công ty vẫn phải ghi nhận gần 37 tỷ đồng lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL và hơn 12 tỷ đồng chi phí quản lý. Kết quả, EVS báo lỗ trước thuế hơn 52 tỷ đồng trong quý 3, trái ngược với khoản lãi 2,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng, dù doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm của EVS tăng hơn 41%, đạt gần 296,5 tỷ đồng, tuy nhiên công ty vẫn ghi nhận lỗ trước thuế hơn 3 tỷ đồng, trái ngược so với khoản lãi 11,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động đạt gần 131 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 31,8 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 25,3 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng khoảng 161% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư HTM cũng tăng gần 148%, lên 45,9 tỷ đồng, bù đắp cho sự suy giảm của doanh thu môi giới chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán NH Việt Nam ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 370 tỷ đồng, tăng 92%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 82,8 tỷ đồng, cao gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước.

Cùng ghi nhận sự cải thiện là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC) khi doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 60,7 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần mức 5,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 31 tỷ đồng, còn doanh thu môi giới đạt gần 29 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức chưa đến 100 triệu đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng tương ứng lên hơn 57 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí môi giới và bảo lãnh phát hành. Kết quả, Eurocapital ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 2 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 313 triệu đồng trong quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 87,5 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 667 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ gần 500 triệu đồng.

Trong nhóm doanh nghiệp công bố mới, CTCP Chứng khoán SBB cũng ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan. Doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 4,5 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ trước thuế gần 2,5 tỷ đồng trong quý 3, trái ngược với khoản lãi gần 11 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty vẫn lỗ trước thuế khoảng 2,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong 10 công ty chứng khoán được cập nhật tính đến ngày 17/10, MBS đang tạm dẫn đầu về quy mô lợi nhuận, trong khi Rồng Việt ghi nhận khoản lỗ lớn nhất trong quý 3. Bức tranh lợi nhuận toàn ngành được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong những ngày tới, khi các công ty chứng khoán lớn tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2026.