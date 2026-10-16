Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 16/10 trong sắc xanh sau chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp. VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.705 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 10.728 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 14.800 tỷ đồng của phiên trước. Chỉ số có thời điểm tăng gần 15 điểm sau khi mở cửa, nhưng sau đó thu hẹp đà tăng và giằng co quanh ngưỡng tham chiếu trước khi hồi phục vào cuối phiên.

Nhóm tài chính đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Ở nhóm ngân hàng, SHB tăng 2,4%, BID tăng 2,26%, TPB tăng 2,13%, MSB tăng 1,02% và TCB tăng 0,91%. Trong nhóm chứng khoán, SSI tăng 1,04%, VIX tăng 0,85% và VCI tăng 0,53%.

Một số cổ phiếu bất động sản cũng hồi phục, trong đó VHM tăng 3,57% và KDH tăng 3,66%. Ngược lại, VIC giảm 1,38%, NVL mất 0,47% và DXG giảm 0,98%, cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa giữa các mã.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 560 tỷ đồng. HDB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 182 tỷ đồng. VIC và FRT cũng bị bán ròng hơn 60 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều mua, FPT và CTG được mua ròng hơn 40 tỷ đồng, MBB được mua ròng hơn 32 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, thanh khoản thấp cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác lập vùng cân bằng bền vững. Thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp rung lắc, nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định giải ngân ngắn hạn.

Trái với nhịp hồi phục chung, cổ phiếu KOS của công ty cổ phần Kosy tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên 16/10, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 20 liên tiếp. Thị giá mã này đã mất khoảng 80% chỉ trong một tháng.

Cổ phiếu KOS giảm sàn 20 phiên liên tiếp, hôm nay ghi nhận hơn 91 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu dư bán sàn lên tới 91 triệu đơn vị, tương đương khoảng 42% lượng cổ phiếu lưu hành, trong khi khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 20.000 đơn vị.

Giữa đà lao dốc, bà Hoàng Thị Yến - em dâu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường - đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11. Tuy nhiên, giao dịch chưa ghi nhận kết quả mua vào.

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cùng một số tổ chức liên quan cũng bị bán giải chấp cổ phiếu KOS. Diễn biến này cho thấy sự tương phản rõ nét trên thị trường: chỉ số chung hồi phục, nhưng một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn đối mặt áp lực bán rất lớn.