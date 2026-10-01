Loạt doanh nghiệp thép dồn dập báo lãi lớn trong quý 3/2026

Gang thép Thái Nguyên bất ngờ đảo chiều lợi nhuận, doanh thu 9 tháng vượt 10.700 tỷ đồng

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 3.842 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán đạt hơn 3.717 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng gần 85% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 2,45% lên 3,26%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,8 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng gần 25% lên 34 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay với gần 33 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng gần 45% lên 23 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 35% lên 68 tỷ đồng.

Kết quả, Gang thép Thái Nguyên báo lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, đảo chiều so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TISCO ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.744 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 27 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Thép Thủ Đức – VNSTEEL báo lãi tăng 75% trong quý 3, biên lợi nhuận cải thiện mạnh﻿

CTCP Thép Thủ Đức – VNSTEEL (mã chứng khoán: TDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt gần 670 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán giảm hơn 1% xuống gần 648 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp qua đó cải thiện từ khoảng 2% lên 3,3%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 60% xuống còn 528 triệu đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 66 triệu đồng lên 3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên hơn 2 tỷ đồng.

BCTC quý 3/2026 của TDS.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 35% lên 8 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19% xuống còn gần 8,4 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận gộp cải thiện, TDS ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 3,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 3,6 tỷ đồng xuống còn gần 84 triệu đồng.

Kết quả, Thép Thủ Đức – VNSTEEL báo lãi trước thuế 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, tăng 75%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.020 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần mức 6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Thép Tấm lá Thống Nhất báo lãi quý 3 gấp 10 lần cùng kỳ﻿

CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (mã: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Trong kỳ, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 125 tỷ đồng, giảm hơn 31% so với mức 182,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, từ 177 tỷ đồng xuống còn 107 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng gần 280% lên hơn 18 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện đáng kể, từ khoảng 2,7% trong quý 3/2025 lên gần 15% trong quý này.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng hơn 820% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ thuế, Thép Tấm lá Thống Nhất báo lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng hơn 870%, tương đương gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 794 tỷ đồng, giảm khoảng 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ đồng, nhích nhẹ khoảng 4% so với mức 13 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Theo văn bản giải trình, TNS cho biết cơ cấu tỷ trọng sản phẩm sản xuất của công ty trong quý 3/2026 có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.

Do đó, mặc dù doanh thu thuần giảm 31% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp vẫn tăng 280% nhờ giá vốn hàng bán giảm với tốc độ cao hơn tốc độ giảm của doanh thu. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất tăng 95% và sản lượng tiêu thụ tăng 96% so với cùng kỷ năm trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác năng lực sản xuất.