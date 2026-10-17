Quỹ "khổng lồ" mạnh tay gom hơn 5 tấn vàng chỉ trong một ngày

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa mua ròng hơn 5 tấn vàng trong phiên 16/10, qua đó nâng tổng lượng vàng đang nắm giữ lên 1.059 tấn. SPDR liên tục đảo chiều mua bán ròng trong những phiên gần đây khi giá vàng biến động mạnh.

Đóng cửa ngày 16/10, giá vàng thế giới dừng tại 4.165 USD/ounce, giảm nhẹ 0,1%. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm tiến sát 4.200 USD/ounce nhưng không giữ được đà tăng về cuối phiên.

Trước đó, giá vàng vừa trải qua những phiên điều chỉnh mạnh rồi nhanh chóng hồi phục, song nhìn rộng hơn, xu hướng ngắn hạn vẫn khá giằng co. Sau khi lập đỉnh gần 4.700 USD/ounce vào cuối tháng 8, giá vàng liên tục hạ nhiệt trong tháng 9 và có lúc lùi về sát vùng 4.100 USD/ounce vào đầu tháng 10.

Tâm lý thị trường hiện vẫn bị giằng co giữa hai yếu tố trái chiều: áp lực lạm phát dai dẳng và lo ngại ngày càng lớn về tác động của chi phí vay cao đối với tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước và 8,1% so với cùng kỳ, mức tăng năm mạnh nhất kể từ tháng 7/2022. Giá xuất khẩu cũng tăng 2,2% trong tháng.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 0,7%, cao hơn kỳ vọng, còn sản lượng sản xuất tăng 0,3%. Những số liệu này được công bố sau báo cáo CPI cho thấy lạm phát chung của Mỹ ở mức 3,7% so với cùng kỳ và PPI tăng 6,3%.

Dù các chỉ số giá vẫn cho thấy áp lực lạm phát lớn, kỳ vọng Fed nâng lãi suất ngay trong tháng 10 tiếp tục giảm. Sau phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok mà không đưa ra tín hiệu rõ ràng về một động thái chính sách sắp tới, thị trường tương lai định giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở khoảng 83%, tăng từ mức khoảng 72% trước đó. Tuy vậy, kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt trong tháng 12 vẫn ở mức cao.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu khởi công nhà ở tháng 9, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát tâm lý người tiêu dùng cuối cùng tháng 10. Quyết định chính sách của Fed trong tháng 10 cùng báo cáo lạm phát PCE tháng 9, dự kiến công bố ngày 29/10, được xem là những chất xúc tác quan trọng tiếp theo đối với kỳ vọng lãi suất.

Đối với vàng, môi trường địa chính trị tiếp tục tạo ra tác động hai chiều. Bất ổn kéo dài tại vùng Vịnh hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng lại làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và củng cố triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt. Diễn biến giá dầu gần đây cũng có thể khiến quá trình hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu trở nên khó khăn hơn.

Trong bối cảnh đó, lợi suất thực nếu tiếp tục giảm sẽ là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, áp lực lạm phát do năng lượng kéo dài có thể giữ kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12 ở mức cao và hạn chế dư địa phục hồi của kim loại quý.