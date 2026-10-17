Hơn 11.300 tỷ đồng đổ vào khu công nghệ FPT và sàn tài sản số SCEX

Chỉ trong 48 giờ của ngày 14 và 15/10/2026, hơn 11.300 tỷ đồng vốn nội lực đã được doanh nghiệp Việt công bố dồn vào hạ tầng công nghệ và sàn tài sản mã hóa.

Nếu như vài năm trước, các khoản đầu tư công nghệ tại Việt Nam thường xoay quanh những vòng gọi vốn vài triệu USD cho phần mềm ứng dụng, thì bước sang quý 4/2026, cuộc chơi đã chuyển sang những cuộc chạy đua hạ tầng và định chế tài chính số đòi hỏi tiềm lực vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Sáng 15/10, tại địa bàn hai phường Phú Diễn và Tây Tựu (Hà Nội), Tập đoàn FPT chính thức khởi công xây dựng Tòa nhà Công nghệ số 01 với tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng. Chỉ một ngày trước đó (14/10), trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) cũng công bố hoàn tất việc tăng vốn điều lệ gấp đôi từ 5.000 tỷ đồng lên tròn 10.000 tỷ đồng.

Từ đại công trường đón 75.000 nhân sự đến cuộc đua giành 5 tấm vé lập sàn tài sản số

Nhìn sâu vào từng thương vụ, có thể thấy rõ tham vọng chuẩn bị cơ sở vật chất dài hạn của các tập đoàn trong nước. Tòa nhà Công nghệ số 01 vừa được FPT khởi công có diện tích xây dựng 17.217 m2, gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum với tổng diện tích sàn gần 69.832 m2. Dự kiến hoàn thành chỉ sau 12 tháng thi công, công trình này sẽ là nơi làm việc của khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ.

Đáng chú ý, tòa nhà hơn 1.311 tỷ đồng này mới chỉ là viên gạch đầu tiên trong đại dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT đã được khởi công tổng thể từ đầu năm 2026. Theo quy hoạch, toàn bộ đại dự án có quy mô lên tới 194,3 ha (trong đó khu công nghệ số tập trung chiếm 58,5 ha), hướng tới mục tiêu khi vận hành toàn diện sẽ quy tụ khoảng 75.000 nhân sự làm việc. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, cho biết dự án nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, biến khu vực Tây Tựu – Phú Diễn thành trung tâm kết nối trực tiếp việc nghiên cứu, đào tạo nhân lực với sản xuất và thị trường.

Thương hiệu tài sản số SCEX. Ảnh: Dff.vn

Nếu như FPT đổ tiền xây "tổ đại bàng" cho kỹ sư phần mềm và bán dẫn, thì ở mảng tài chính công nghệ, 10.000 tỷ đồng của SCEX lại là tấm vé thông hành bắt buộc để bước vào thị trường giao dịch tài sản mã hóa hợp pháp tại Việt Nam. Tiền thân là Công ty Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) thành lập tháng 9/2025, SCEX hiện do ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật, còn ông Nguyễn Xuân Thái — con trai ông Nguyễn Đức Thụy (Phó chủ tịch ngân hàng Sacombank) — đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch.

Theo công bố ngày 14/10, toàn bộ 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCEX đều được góp bằng tiền mặt từ cổ đông trong nước, chưa có cổ đông nước ngoài. Con số 10.000 tỷ đồng này không phải ngẫu nhiên: theo quy định thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm của Chính phủ, doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch bắt buộc phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, đồng thời tối thiểu 35% vốn phải do ít nhất hai định chế là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ nắm giữ. Với bước tăng vốn này, SCEX trở thành đơn vị thứ ba tại Việt Nam cán mốc 10.000 tỷ đồng, đứng chung hàng ngũ ứng viên nặng ký cùng với CAEX (đơn vị liên quan đến ngân hàng VPBank) và Vimexchange (công ty con của Vimedimex).

Sức hút từ thị trường giao dịch 122 tỷ USD và tác động tới người dân, doanh nghiệp

Vì sao các doanh nghiệp có bóng dáng ngân hàng và tập đoàn lớn lại sẵn sàng bỏ ra tới 10.000 tỷ đồng tiền mặt để xin giấy phép lập sàn tài sản số? Câu trả lời nằm ở con số thống kê từ hãng phân tích dữ liệu chuỗi khối Chainalysis: trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa của người dùng tại Việt Nam đạt tới 122,2 tỷ USD (tương đương khoảng 3,18 triệu tỷ đồng, theo tỷ giá 1 USD = 26.080 đồng ngày 15/10/2026), đứng thứ hai toàn khu vực Đông Nam Á và chỉ xếp sau Singapore (284,1 tỷ USD).

Từ ngày 20/1/2026, Bộ Tài chính đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép lập sàn, nhưng theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Việt Nam đặt mục tiêu chỉ chọn tối đa 5 doanh nghiệp tham gia thí điểm nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Đối với hàng triệu nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đang phải giao dịch tiền mã hóa trên các sàn quốc tế không có pháp nhân trong nước, sự xuất hiện của những sàn giao dịch nội địa có vốn thực góp 10.000 tỷ đồng như SCEX, CAEX hay Vimexchange đồng nghĩa với việc dòng tiền hàng trăm tỷ USD sẽ sớm có hành lang pháp lý bảo vệ, hạn chế tình trạng lừa đảo hay mất trắng tài sản khi tranh chấp. Cùng với hạ tầng khu công nghệ số 194,3 ha của FPT tại Hà Nội, hai khoản đầu tư tổng cộng hơn 11.300 tỷ đồng này cho thấy kinh tế số Việt Nam đang bước vào giai đoạn định hình bằng vốn thật và tài sản thật.