Thiếu gia Trần Anh Đức con trai Chủ tịch ngân hàng MSB mua 20 triệu cổ phiếu, lãi ngay 30 tỷ sau 1 tháng

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vừa xác lập đỉnh lịch sử mới theo giá điều chỉnh sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (ngày 28/8).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, MSB tăng 1,02% lên 14.800 đồng/cổ phiếu, với gần 11,75 triệu đơn vị được sang tay.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của MSB kể từ khi niêm yết, vượt đỉnh 14.750 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 8/10. So với vùng giá 12.700 đồng/cổ phiếu giữa tháng 9, MSB đã tăng khoảng 16,5% chỉ trong một tháng.

Đáng chú ý, đà tăng diễn ra không lâu sau khi ông Trần Anh Đức, con trai ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT MSB, hoàn tất thương vụ mua 20 triệu cổ phiếu ngân hàng.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9/2026, thông qua khớp lệnh và thỏa thuận, với tổng giá trị ước tính gần 300 tỷ đồng. Sau thương vụ, ông Đức nâng sở hữu từ 5.434 cổ phiếu lên 20.005.434 cổ phiếu, tương đương 0,53% vốn điều lệ MSB.

Tại thời điểm hoàn tất giao dịch ngày 4/9, MSB có giá 13.150 đồng/cổ phiếu. So với mức 14.800 đồng hiện tại, thị giá đã tăng 1.650 đồng/cổ phiếu, tương đương 12,5%.

Như vậy, 20 triệu cổ phiếu ông Đức vừa mua đã tăng giá trị khoảng 33 tỷ đồng nếu lấy thị giá ngày 4/9 làm mốc so sánh. Tổng giá trị lượng cổ phiếu ông đang nắm giữ ước tính khoảng 296 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 43% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần đạt 6.199 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.765 tỷ đồng.

Riêng quý II/2026, lợi nhuận trước thuế MSB đạt 1.532 tỷ đồng, giảm gần 19% so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.