Con trai Chủ tịch MSB đã chi gần 300 tỷ đồng mua xong 20 triệu cổ phiếu

Theo thông báo của MSB ngày 08/09 công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ, ông Trần Anh Đức đã hoàn tất giao dịch đăng ký mua vào ngày 04/09. Với khối lượng mua vào thành công MSB là 20.000.000 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đã thực hiện là gần 300 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên tương đương 0,53% vốn điều lệ của ngân hàng.

Như vậy con trai của Chủ tịch Ngân hàng MSB đã hoàn tất giao dịch theo đúng kế hoạch. Trước đó, ông Đức đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ ngày 06/08 đến 04/09/2026 nhằm tăng tỉ lệ sở hữu.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu MSB trong 8 phiên giao dịch từ ngày 21/8 đến ngày 4/9 cho thấy, hơn 193 triệu cổ phiếu MSB đã được sang tay qua giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh MSB đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Theo kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm đạt 460.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với năm trước. Về lợi nhuận, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với mức thực hiện năm 2025.

Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang tạo nền tảng cho các mục tiêu trên. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 3.423 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tại đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng 8,17% so với cuối năm 2025 và tăng 29,2% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 230.400 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng đạt hơn 204.600 tỷ đồng.

Bên cạnh tăng trưởng quy mô, năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chuyển đổi số của MSB khi ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn vào các hoạt động cốt lõi. Thông qua việc hợp tác với các đối tác, MSB đã triển khai hạ tầng Hybrid AI Cloud và xây dựng AI Enterprise Platform, hướng tới chuẩn hóa việc phát triển, quản trị và mở rộng hàng trăm ứng dụng AI trên toàn ngân hàng. MSB đặt mục tiêu nâng mức độ trưởng thành AI từ 2.0 lên 4.0 theo thang Gartner vào năm 2028.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của MSB là tập trung đưa AI vào những bài toán cụ thể, tạo ra hiệu quả có thể đo lường trong hoạt động ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong năm 2026. Cổ phiếu từng thiết lập vùng giá cao nhất lịch sử 16.350 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 7. Ngày 08/09, MSB đóng cửa ở giá 13.200 đồng/cổ phiếu (mức giá đã điều chỉnh sau trả cổ phiếu thưởng 20%). Với 3,744 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của MSB hiện đạt khoảng 50.000 tỷ đồng.