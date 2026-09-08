Western Pacific Group trao 200 suất học bổng cho học sinh Bắc Ninh

Các VĐV tại cổng start

‏Sáng ngày 06/09, Giải chạy Run For Children 2026 đã diễn ra tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 200 vận động viên là đại diện các doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, đại diện cơ quản quản lý, tổ chức địa phương và cán bộ nhân viên Western Pacific Group cùng tham gia.‏

‏Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Western Pacific Group, không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng, giải chạy còn là dịp để doanh nghiệp kết nối các khách hàng, đối tác và cộng đồng cùng hướng tới mục tiêu sẻ chia trách nhiệm xã hội thông qua Chương trình trao học bổng "Tiếp sức tương lai".‏

‏Điểm đáng chú ý của Run For Children 2026 là giải chạy được tổ chức ngay trong không gian Khu công nghiệp Yên Phong II-A, một trong dự án tiêu biểu trong hệ sinh thái Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics. Trên cung đường 4 km, các vận động viên chạy qua những tuyến đường nội khu, cảnh quan công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và các công trình hạ tầng đang hiện hữu, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các giải chạy phong trào thông thường.‏

‏Các VĐV chạy trong nội khu Yên Phong II-A‏

‏Với quy mô 151,27 ha, tỷ lệ lấp đầy hiện tại đạt 50% và thu hút 14 nhà đầu tư thứ cấp, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện phụ trợ và công nghệ cao, Khu công nghiệp Yên Phong II-A là dự án trọng điểm của Western Pacific Group tại Bắc Ninh. Việc lựa chọn chính không gian dự án làm địa điểm tổ chức giải chạy cho thấy cách doanh nghiệp gắn kết hành trình phát triển hạ tầng khu công nghiệp với các hoạt động cộng đồng tại địa phương.‏

‏Theo cơ chế của chương trình, với mỗi vận động viên hoàn thành cự ly 4 km, Western Pacific Group đóng góp 2 triệu đồng vào Chương trình học bổng "Tiếp sức tương lai", trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại tỉnh Bắc Ninh, nơi doanh nghiệp đang triển khai các dự án.‏

‏ VĐV dán bib lên tường CSR khi hoàn thành‏

‏Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Lễ trao học bổng "Tiếp sức tương lai", đại diện Western Pacific Group và đại diện xã Tam Giang đã trao tặng học bổng cho 49 em học sinh tiêu biểu có tinh thần hiếu học, vươn lên hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Giang. Hoạt động này là điểm nhấn nhân văn của chương trình, góp phần biến một sự kiện thể thao thành cầu nối sẻ chia giữa doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.‏

‏Trao học bổng trên sân khấu‏

‏Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Tổng Giám đốc Western Pacific Group chia sẻ: "Với Western Pacific Group, mỗi dự án không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là một cam kết đồng hành lâu dài với địa phương nơi dự án được triển khai. Chúng tôi mong muốn quá trình phát triển dự án luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ giáo dục và tiếp sức cho thế hệ trẻ."‏

‏Sau 20 năm hình thành và phát triển, Western Pacific Group định vị là doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics, tích hợp hạ tầng công nghiệp, hạ tầng logistics và vận hành tạo thành giải pháp đồng bộ, khép kín cho các nhà đầu tư. Thông qua Run For Children 2026, doanh nghiệp kỳ vọng xây dựng giải chạy như một hoạt động thường niên, nơi mỗi bước chạy không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho các em học sinh tại địa phương.‏

‏Với thông điệp "20 năm vững bước - Tiếp sức tương lai", Run For Children 2026 trở thành một dấu ấn đặc biệt trong hành trình 20 năm của Western Pacific Group: từ những bước tiến phát triển dự án đến những bước chân sẻ chia cùng cộng đồng.‏