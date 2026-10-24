“Vì biết có nhiều khách đi xem BigBang, chúng tôi đã đáp sớm 15 phút”: Vietnam Airlines tâm lý đến thế!

Sáng 24/10, đúng ngày BIGBANG mở màn đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, câu chuyện từ chuyến bay VN240 của Vietnam Airlines được nhiều người nhắc đến. Theo chia sẻ của một hành khách, cơ trưởng đã phát loa thông báo rằng vì biết trên chuyến bay có nhiều hành khách tham gia concert BIGBANG nên phi hành đoàn đã đáp sớm hơn dự kiến 15 phút. Nghe xong, hành khách trên chuyến bay ai nấy tự nhìn nhau cười.

Ảnh chụp màn hình

VN240 là chuyến bay thường lệ từ TP.HCM ra Hà Nội, khởi hành lúc 7h từ Tân Sơn Nhất và theo lịch dự kiến hạ cánh tại Nội Bài lúc 9h10. Đó là khung giờ rất thuận tiện cho những người muốn có trọn một ngày ở Hà Nội trước giờ mở cửa sân vận động. Với người đã mong đợi đêm diễn suốt nhiều tháng, tiết kiệm được 15 phút trên bầu trời có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sự quan tâm của người cầm lái thì không nhỏ chút nào. Nhiều người nghe kể lại đều khen hãng bay “dễ thương”, “đáng yêu”, bởi đó không chỉ là việc chở khách mà còn là hiểu được tâm trạng của họ ngày hôm nay.

Ảnh: AirNav Radar

Cơn sốt BigBang tại Hà Nội

Để hiểu vì sao một lời thông báo như vậy lại được đón nhận nồng nhiệt, cần nhìn vào quy mô của sự kiện. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG sau 9 năm, đúng dịp nhóm kỷ niệm 20 năm ra mắt. Hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10 là một trong những điểm dừng của hành trình hơn 30 đêm diễn trên thế giới. Với nhiều người từng lớn lên cùng “Haru Haru”, “Last Farewell” hay “Fantastic Baby”, đây là cuộc hẹn thanh xuân đã chờ rất lâu.

Ảnh: YG Entertainment

Cuộc đua săn vé vì thế khốc liệt ngay từ đầu. Các đợt mở bán sớm dành cho hội viên và khách mời đều hết vé nhanh chóng. Sáng 17/8, đợt mở bán đại chúng cuối cùng diễn ra và ban tổ chức cho biết toàn bộ vé hai đêm được bán hết chỉ trong khoảng một tiếng rưỡi. Nhiều khán giả kể họ phải xếp hàng chờ ở vị trí vài chục nghìn. Có người đã mua được vé một đêm nhưng chờ đến lượt cho đêm còn lại thì hạng vé mong muốn đã hết.

Sân Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 khán giả. Tổng cộng có 10 hạng vé, cao nhất là gói Ultimate VIP giá 10,5 triệu đồng, thấp nhất là hạng CAT 5 giá 1 triệu đồng. Khi vé chính thức không còn, thị trường sang nhượng lập tức nhộn nhịp, nhiều vé bị đẩy lên mức giá cao hơn nhiều so với giá gốc. Không ít người hâm mộ đã phải cẩn trọng để tránh rủi ro khi mua vé qua trung gian.

Vé máy bay, khách sạn “nóng” theo

Sức hút của concert không dừng ở cổng sân vận động mà lan sang cả ngành hàng không và lưu trú. Theo dữ liệu của nền tảng du lịch Trip.com, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23–26/10 tăng 74% và số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần đưa nhu cầu du lịch đến Hà Nội trong cả tháng 10 tăng chung 45%. Vào ngày mở bán vé sớm 14/8, lượng đặt vé máy bay và khách sạn cao gấp 6 lần mức trung bình hằng ngày. Khán giả cũng lên kế hoạch từ rất sớm. Vé máy bay được đặt trung bình 70 ngày trước ngày khởi hành, và hơn một nửa số lượt đặt (51%) được thực hiện trước từ 60 ngày trở lên. Điều này khớp với việc nhiều fan, đặc biệt ở TP.HCM, đã đặt vé bay ra Hà Nội ngay khi lịch tour được công bố. Nền tảng Traveloka cũng ghi nhận lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với thông thường. Cầu tăng kéo theo giá tăng. Giá vé máy bay khứ hồi TP.HCM – Hà Nội dịp concert cao hơn khoảng 1–2 triệu đồng so với thời điểm trước đó. Khách sạn quanh khu vực Mỹ Đình cũng kín phòng từ sớm. Nhiều khách sạn, trung tâm thương mại và hãng hàng không đã tung ra gói dịch vụ, hoạt động theo chủ đề để đón nhóm khách “đu concert”.

Ảnh: News

Du lịch concert: mỏ vàng mới của Hà Nội

Hiện tượng này không phải mới. Concert BigBang được nhận định là tiếp nối hiệu ứng từng được Blackpink tạo ra tại Hà Nội năm 2023, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Thủ đô đã sẵn sàng với một hệ sinh thái dịch vụ dành riêng cho nhóm du khách này hay chưa. Một khảo sát năm 2025 cho thấy có tới 85% khách quốc tế tham dự concert tại Việt Nam cho biết âm nhạc là lý do chính của chuyến đi, với mức chi tiêu trung bình khoảng 1.200 USD mỗi người. Nói cách khác, mỗi đêm diễn lớn đang trở thành một “mùa cao điểm” thu nhỏ cho hàng không, lưu trú và ăn uống.

Ảnh: X

Tại Mỹ Đình, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ban tổ chức đã công bố hướng dẫn đổi vòng tay và check-in, yêu cầu khán giả đi theo luồng riêng của từng hạng vé, đồng thời bố trí hệ thống camera giám sát và quạt tại khu vực kiểm tra an ninh.



