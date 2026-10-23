Vietnam Airlines tự xưng là “Big V”, nhảy ngay trước máy bay khiến khách hàng xem đi xem lại vì một chi tiết lạ

Chỉ còn vài ngày nữa, hai đêm concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự trở lại của nhóm nhạc đình đám sau nhiều năm khiến hàng chục nghìn người hâm mộ háo hức chờ đợi. Sức nóng của BIGBANG được thể hiện rõ qua những đợt mở bán vé liên tục cháy vé, hay cảnh đông kín bạn trẻ xếp hàng nhiều giờ tại pop-up store để săn lùng những món đồ lưu niệm yêu thích.

Không chỉ người hâm mộ, sức hút của BIGBANG còn lan tỏa đến nhiều nhãn hàng, quán ăn và thương hiệu. Mới đây, Vietnam Airlines cũng nhập cuộc khi đăng tải đoạn video cover bản hit Bang Bang Bang của nhóm, kèm dòng trạng thái hài hước: “Big V in your area” cùng hashtag #VietnamAirlines #BigBang.

Vietnam Airlines bất ngờ đăng tải đoạn video cover bản hit Bang Bang Bang của BIGBANG

Chỉ khoảng 30 giây, đoạn clip đã mang đến một màn “đu trend” đầy duyên dáng của các nhân viên hãng hàng không quốc gia. Bối cảnh được đặt ngay tại sân bay, phía trước chiếc máy bay mang màu xanh ngọc đặc trưng của Vietnam Airlines dưới ánh hoàng hôn. Đặc biệt, sự xuất hiện của một chiếc ô tô cổ màu xanh dương với logo hoa sen vàng càng khiến khung hình thêm nổi bật, gợi nhớ đến phong cách có phần nổi loạn, cá tính trong MV gốc.

Màn “đu trend” đầy duyên dáng của các nhân viên hãng hàng không quốc gia khiến fan thích thú

Dàn nhân vật cũng được đầu tư tạo hình theo phong cách của các thành viên BIGBANG. Nổi bật nhất có lẽ là anh phi công diện măng tô đen, đội cùng lúc hai chiếc mũ phi công, tái hiện vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Trong khi đó, một nam phi công khác diện sơ mi trắng, thắt cà vạt, tựa người đầy phong thái trên ghế lái chiếc xe cổ, khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh G-Dragon. Hai nhân viên mặt đất trong trang phục áo cam và áo xanh cũng hào hứng nhún nhảy theo nhạc, còn một thành viên khác bước xuống từ chiếc xe với những động tác chỉ tay đầy thần thái.

Không chỉ bắt chước trang phục, cả nhóm còn tái hiện những động tác vũ đạo quen thuộc của Bang Bang Bang, từ màn giơ tay tạo dáng, nhún nhảy theo nhịp đến những biểu cảm có phần cường điệu trước ống kính. Những góc quay liên tục chuyển đổi giữa cận cảnh từng nhân vật và toàn cảnh đội hình nhảy trước máy bay, tạo nên một sản phẩm ngắn gọn nhưng đủ khiến người xem bật cười.

Ngay sau khi xuất hiện, video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thích thú trước sự nhập vai nhiệt tình của dàn nhân viên, đồng thời không quên trêu đùa về những chi tiết hài hước trong clip.

Một số bình luận hài hước của cư dân mạng:

“Hãng hàng không quốc gia ơi…”

“Điểm nhấn là anh kia đội 2 nón à?”

“Đang phân vân Tết này nên đi Vietnam Airlines hay hãng khác, thấy lướt được video này chắc đặt vé liền quá.”

“Shop nhảy đẹp quá. Nên em book vé rồi.”

“Xem video mà phải nhìn lại tên account.”

“Đừng có bốc đầu máy bay nha shop.”

“Cho cái máy bay nó nhảy nữa là ngon rồi.”

Giữa không khí sôi động trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội, màn cover của Vietnam Airlines trở thành một điểm nhấn giải trí thú vị. Không cần một sản phẩm quảng bá cầu kỳ, những hình ảnh gần gũi, cách bắt trend nhanh nhạy cùng tinh thần hài hước đã giúp thương hiệu tạo được sự kết nối tự nhiên với cộng đồng người hâm mộ.

Khi BIGBANG chuẩn bị trở lại sân khấu Việt Nam sau nhiều năm, sức nóng của nhóm không chỉ nằm ở những tấm vé concert hay hàng dài người chờ mua merchandise, mà còn lan tỏa qua những câu chuyện vui vẻ như thế này. Và biết đâu, với những fan đang háo hức đếm ngược từng ngày, màn cover của Vietnam Airlines cũng là một lời chào đón đặc biệt dành cho thần tượng theo cách rất riêng.