Cô gái Hải Phòng có vòng eo 58 cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026
Theo Duy Nam Ảnh: Báo Tiền Phong |
23-10-2026 - 16:56 PM |
Lifestyle
Bùi Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi mặc váy dạ hội do mẹ may tại đêm chung khảo.
Theo Duy Nam Ảnh: Báo Tiền Phong
Tiền phong
Theo Tiền phong
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