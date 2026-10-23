Cô gái Hải Phòng có vòng eo 58 cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Mai Linh cho biết những chuyến đi khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đặc biệt là vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục và các nhóm dễ bị tổn thương. "Khi đến đó, tôi nhận ra rằng những điều tưởng chừng bình dị với mình lại có thể trở thành những trải nghiệm đáng quý đối với người khác. Những khoảnh khắc được cùng các em vui đùa, trò chuyện và nhìn thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt của các em khiến tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia", cô nói.