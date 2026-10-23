Mâm cơm nhà Son Ye Jin - Hyun Bin bị chê tơi tả

Kể từ khi kết hôn tới nay, “nhất cử nhất động” của cặp đôi quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin đã liên tục thu hút được sự quan tâm từ công chúng. Trong sáng 23/10, tờ Sports Seoul cho hay, Son Ye Jin vừa đăng tải lên trang cá nhân chùm ảnh về bữa cơm nhà do chính tay cô chuẩn bị. Được biết, loạt hình này chụp lại mâm cơm của gia đình nữ minh tinh trong nhiều ngày khác nhau.

Mâm cơm nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh lấy cơm gạo lứt làm chủ đạo, đi kèm thịt, cá, trứng hấp, các món rau trộn và rau ăn kèm. Son Ye Jin cũng liên tục đổi món cho gia đình, từ mâm cơm có thịt tẩm ướp cay và rau cuốn cho đến bữa ăn kết hợp hài hòa giữa món thịt bò và các loại rau trộn đa dạng.

Đáng chú ý, trên nhiều diễn đàn trực tuyến, khá đông khán giả lại không tiếc lời chê bai về hình thức cũng như cách bày trí món ăn của nữ minh tinh họ Son. Nhiều netizen để lại những bình luận tiêu cực sau khi chiêm ngưỡng mâm cơm nhà cặp sao đình đám, thậm chí thẳng thừng chỉ ra rằng đồ ăn do Son Ye Jin chuẩn bị trông không ngon miệng: “Ngay cả kimbap trông cũng không ngon”, “Thì ra cũng có bà nội trợ không biết cuộn kimbap cơ à (nói tới Son Ye Jin)”, “Cách trình bày món ăn trông thiếu tinh tế quá”,...

s11-101447.jpg

Nhiều khán giả chê bai Son Ye Jin trong cách bày trí món ăn. Ảnh: IGNV

Có ý kiến còn chê thẳng rằng món kimbap của nữ diễn viên trông không ngon miệng. Ảnh: IGNV

Song song với đó, người hâm mộ cũng đã lên tiếng bênh vực Son Ye Jin. Theo những khán giả này, nữ diễn viên đã cất công chuẩn bị những món ăn tốt cho sức khỏe bằng tình yêu thương to lớn dành cho gia đình, vậy nên những nỗ lực của cô cần được ghi nhận và khen ngợi.

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tị”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Chuyện tình của Son Ye Jin - Hyun Bin khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. Hôn lễ diễn ra trong lễ đường đẹp như thế giới cổ tích, quy tụ dàn khách mời hoành tráng như lễ trao giải, được chọn là sự kiện truyền thông thu hút sự quan tâm hàng đầu châu Á nửa đầu năm 2022.

Gong Hyo Jin, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun và Yoona (SNSD), Ji Jin Hee, Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Song Joong Ki,… đã đến chung vui trong hôn lễ thế kỷ này. Nhìn quang cảnh dàn siêu sao hạng A tề tựu, chụp hình kỷ niệm mà ai nấy cũng choáng, còn tưởng là khung cảnh 1 sự kiện trao giải lớn.