Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức thư của con trai Tổng giám đốc Trung Thủy Group được hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ

| | Doanh nghiệp

Điều gì mà bây giờ Đặng Thu Thảo mới chia sẻ.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tấm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do con trai Liam tự tay làm quà. Dù chỉ là món quà nhỏ với những nét vẽ nhiều màu sắc và dòng chữ còn nguệch ngoạc, tấm mài vẫn làm người xem thích thú bởi lời nhắn đầy tình cảm của cậu bé dành cho mẹ.

Trên tấm trang, Liam viết: “Chúc mừng mẹ yêu Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Con yêu mẹ rất nhiều!”. Cậu bé còn tự tay trang trí món quà bằng những nét vẽ màu vàng, đỏ, hồng cùng hình bông hoa ở hai đầu tấm ngọc. Liam năm nay lên 6 tuổi.

Bức thư do bé Liam viết gửi mẹ. Ảnh chụp màn hình IGNV

Đặng Thu Thảo còn chia sẻ thêm m: “Từ 20/10 hôm nay anh ấy mới tặng quà cho Mẹ”, kèm theo biểu tượng mặt cười. Có thể thấy, dù món quà được trao sau những dịp lễ, nàng hậu vẫn vui vẻ đón nhận và chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này với mọi người.

Hình ảnh nhanh thu hút sự quan tâm bởi đây là một trong những khoảnh khắc khắc đời thường hiếm hoi của gia đình nàng hậu được cô chia sẻ. Không cần món quà cầu kỳ hay những lời chúc hoa mỹ, tấm ngưỡng do con trai tự tay làm vẫn mang đến một kỷ niệm đặc biệt cho người mẹ.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Cà Mau. Năm 2012, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng sử dụng cảm xúc của công chúng nhờ nhân sắc thanh tao, dịu dàng, thường được ưu ái gọi bằng cách biệt danh “thần tiên tỷ lệ”. Sau khi kết thúc hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017, người đẹp dần dần chế độ hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước họ, Đặng Thu Thảo vẫn nhận được quan tâm mỗi lần hiển thị nhờ vẻ đẹp nền tảng, thanh lịch đặc biệt.

Hoa Đặng hậu Thu Thảo và chồng - Nguyễn Trung Tín. Ảnh: FBNV

Ông xã của Đặng Thu Thảo là doanh nhân Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1987, hiện giữ vị trí Anh là con trai của doanh nhân Dương Thanh Thủy và Nguyễn Văn Trung, gia đình gắn kết với quá trình phát triển Trung Thủy Group từ hoạt động kinh doanh thủ công mỹ nghệ sang bất sản và các lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh công việc tại tập đoàn gia đình, Trung Tín từng sáng lập DreamPlex, mô hình không gian làm việc chung, và tham gia một số dự án khởi nghiệp.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và con gái út chào đời năm 2024. . Cả ba tiểu thư đều được chú ý bởi ngoại hình đáng yêu, đồng thời sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế và nền tảng kinh doanh ngưỡng mộ.

Thỉnh thoảng, cô chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Bé Liam (bên trái). Ảnh: FBNV

Trong đó, Liam là cậu bé thỉnh mời mẹ được chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường trên mạng xã hội. Không được chú ý bởi vẻ ngoài khôi phục ngô, cậu bé còn được mẹ hé lộ là người tình cảm, biết quan tâm đến những người thân trong gia đình. Tháng 7/2024, Đặng Thu Thảo từng đăng tải hình ảnh con trai bên bố và chia sẻ rằng Liam bắt đầu có những điều muốn tâm sự riêng với ba. Qua những câu chuyện nhỏ được nàng hậu hé lộ, có thể thấy cậu bé đang dần lớn lên, có những suy nghĩ và có thể hiện tình cảm riêng với các thành viên trong gia đình.

Sau gần 9 năm kết hôn, Đặng Thu Thảo và chồng vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Cả hai không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng đôi khi vẫn đăng tải những khoảnh khắc khắc nhau và những con trong những dịp đặc biệt. Đầu tháng 10 vừa qua, nàng hậu cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 9 năm ngày cưới, thể hiện sự thân thương khi nhìn lại khung cảnh đã qua.

Theo Trần Hà

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tàu dài 300m chở 171.000 tấn quặng đâm hỏng cảng của tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát yêu cầu bắt giữ, 12 hạng mục bị ảnh hưởng, bảo hiểm vào cuộc

Tàu dài 300m chở 171.000 tấn quặng đâm hỏng cảng của tỷ phú Trần Đình Long: Hòa Phát yêu cầu bắt giữ, 12 hạng mục bị ảnh hưởng, bảo hiểm vào cuộc Nổi bật

Việt Nam cần hơn 27 tỷ USD mỗi năm để làm điện: Quy mô tương đương gần 1/4 lượng tín dụng tăng thêm của cả nền kinh tế

Việt Nam cần hơn 27 tỷ USD mỗi năm để làm điện: Quy mô tương đương gần 1/4 lượng tín dụng tăng thêm của cả nền kinh tế Nổi bật

Cục Hàng không đề nghị các hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa

Cục Hàng không đề nghị các hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa

20:30 , 24/10/2026
Bà Đặng Thanh Hằng ra mắt phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động bên vịnh Hạ Long

Bà Đặng Thanh Hằng ra mắt phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động bên vịnh Hạ Long

19:30 , 24/10/2026
Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Chuyên gia Nhật Bản tiết lộ thách thức khi thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

17:33 , 24/10/2026
Luvi GEO: Công cụ giúp doanh nghiệp đo lường và tối ưu sự hiện diện của thương hiệu trên AI Search

Luvi GEO: Công cụ giúp doanh nghiệp đo lường và tối ưu sự hiện diện của thương hiệu trên AI Search

13:30 , 24/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên