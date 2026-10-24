Bức thư của con trai Tổng giám đốc Trung Thủy Group được hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tấm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do con trai Liam tự tay làm quà. Dù chỉ là món quà nhỏ với những nét vẽ nhiều màu sắc và dòng chữ còn nguệch ngoạc, tấm mài vẫn làm người xem thích thú bởi lời nhắn đầy tình cảm của cậu bé dành cho mẹ.

Trên tấm trang, Liam viết: “Chúc mừng mẹ yêu Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Con yêu mẹ rất nhiều!”. Cậu bé còn tự tay trang trí món quà bằng những nét vẽ màu vàng, đỏ, hồng cùng hình bông hoa ở hai đầu tấm ngọc. Liam năm nay lên 6 tuổi.

Bức thư do bé Liam viết gửi mẹ. Ảnh chụp màn hình IGNV

Đặng Thu Thảo còn chia sẻ thêm m: “Từ 20/10 hôm nay anh ấy mới tặng quà cho Mẹ”, kèm theo biểu tượng mặt cười. Có thể thấy, dù món quà được trao sau những dịp lễ, nàng hậu vẫn vui vẻ đón nhận và chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này với mọi người.

Hình ảnh nhanh thu hút sự quan tâm bởi đây là một trong những khoảnh khắc khắc đời thường hiếm hoi của gia đình nàng hậu được cô chia sẻ. Không cần món quà cầu kỳ hay những lời chúc hoa mỹ, tấm ngưỡng do con trai tự tay làm vẫn mang đến một kỷ niệm đặc biệt cho người mẹ.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Cà Mau. Năm 2012, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng sử dụng cảm xúc của công chúng nhờ nhân sắc thanh tao, dịu dàng, thường được ưu ái gọi bằng cách biệt danh “thần tiên tỷ lệ”. Sau khi kết thúc hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017, người đẹp dần dần chế độ hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các con. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước họ, Đặng Thu Thảo vẫn nhận được quan tâm mỗi lần hiển thị nhờ vẻ đẹp nền tảng, thanh lịch đặc biệt.

Hoa Đặng hậu Thu Thảo và chồng - Nguyễn Trung Tín. Ảnh: FBNV

Ông xã của Đặng Thu Thảo là doanh nhân Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1987, hiện giữ vị trí Anh là con trai của doanh nhân Dương Thanh Thủy và Nguyễn Văn Trung, gia đình gắn kết với quá trình phát triển Trung Thủy Group từ hoạt động kinh doanh thủ công mỹ nghệ sang bất sản và các lĩnh vực dịch vụ. Bên cạnh công việc tại tập đoàn gia đình, Trung Tín từng sáng lập DreamPlex, mô hình không gian làm việc chung, và tham gia một số dự án khởi nghiệp.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và con gái út chào đời năm 2024. . Cả ba tiểu thư đều được chú ý bởi ngoại hình đáng yêu, đồng thời sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế và nền tảng kinh doanh ngưỡng mộ.

Thỉnh thoảng, cô chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Bé Liam (bên trái). Ảnh: FBNV

Trong đó, Liam là cậu bé thỉnh mời mẹ được chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường trên mạng xã hội. Không được chú ý bởi vẻ ngoài khôi phục ngô, cậu bé còn được mẹ hé lộ là người tình cảm, biết quan tâm đến những người thân trong gia đình. Tháng 7/2024, Đặng Thu Thảo từng đăng tải hình ảnh con trai bên bố và chia sẻ rằng Liam bắt đầu có những điều muốn tâm sự riêng với ba. Qua những câu chuyện nhỏ được nàng hậu hé lộ, có thể thấy cậu bé đang dần lớn lên, có những suy nghĩ và có thể hiện tình cảm riêng với các thành viên trong gia đình.

Sau gần 9 năm kết hôn, Đặng Thu Thảo và chồng vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Cả hai không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng đôi khi vẫn đăng tải những khoảnh khắc khắc nhau và những con trong những dịp đặc biệt. Đầu tháng 10 vừa qua, nàng hậu cũng chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 9 năm ngày cưới, thể hiện sự thân thương khi nhìn lại khung cảnh đã qua.