Luvi GEO: Công cụ giúp doanh nghiệp đo lường và tối ưu sự hiện diện của thương hiệu trên AI Search

Sự bùng nổ của ChatGPT, Google Gemini, Claude, Google AI Overview đang tái định hình cách người dùng tiếp cận thông tin. Thay vì hiển thị hàng loạt đường link liên kết như công cụ truyền thống, AI tổng hợp dữ liệu và đưa ra phản hồi cô đọng. Sự thay đổi này khiến những thương hiệu chưa được AI nhận diện có nguy cơ biến mất trong hành trình tìm kiếm và lựa chọn của khách hàng.

AI Search đang thay đổi hành vi người dùng như thế nào?

Thói quen tìm kiếm của người tiêu dùng đã dịch chuyển từ "tra cứu từ khóa" sang "hỏi đáp tự nhiên". Thay vì tự chọn lọc và so sánh dữ liệu từ nhiều website khác nhau, người dùng dần hình thành thói quen đặt câu hỏi trực tiếp để nhận thông tin tổng hợp từ AI.

Sự chuyển dịch này được phản ánh qua nhiều số liệu nghiên cứu. Khảo sát từ Pew Research Center (3/2025) cho thấy 58% người dùng Mỹ từng trải nghiệm AI Overview trên Google. Đáng chú ý, sự xuất hiện của bản tóm tắt AI khiến tỷ lệ nhấp vào các đường link truyền thống giảm mạnh từ 15% xuống còn 8%.

Trong lĩnh vực mua sắm, AI cũng đang trở thành một công cụ hỗ trợ nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm. Dữ liệu từ Product.ai (6/2026) chỉ ra, 43% người mua sắm trực tuyến tại Mỹ đã sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, Claude hoặc Perplexity để nghiên cứu sản phẩm trong vòng 90 ngày gần nhất; 20% đã sử dụng AI trong lần mua hàng gần nhất có giá trị trên 50 USD. Trong khi đó, dữ liệu Adobe cho thấy 25% khách hàng lựa chọn các nền tảng AI làm nguồn tìm kiếm chính khi cần đưa ra quyết định hoặc nhận đề xuất sản phẩm.

Không chỉ thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin, xu hướng này còn mở ra một nguồn lưu lượng truy cập mới cho doanh nghiệp. Theo Adobe, traffic từ AI đến các website bán lẻ tại Mỹ đã tăng 1.200% so với cùng kỳ năm trước; nhóm khách hàng này có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 31% so với người dùng đến từ các nguồn khác.

Bước ngoặt trong hành vi tra cứu nói trên đặt ra thách thức mới cho doanh nghiệp. Việc duy trì thứ hạng cao trên Google không đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ được AI nhắc đến hoặc đưa vào danh sách đề xuất. Khi câu trả lời của AI trở thành một nguồn tham khảo trong quá trình lựa chọn sản phẩm, mức độ hiện diện trên các nền tảng này trở thành yếu tố bắt buộc cần được quản trị.

Doanh nghiệp cần làm gì để tăng hiện diện trên AI?

Để duy trì thế chủ động, trước hết doanh nghiệp cần xác định rõ thương hiệu đang xuất hiện ra sao trong các câu trả lời của AI, những nguồn thông tin nào được hệ thống trích dẫn và đâu là khoảng trống khiến thương hiệu chưa được đề cập. Đây là cơ sở then chốt để điều chỉnh nội dung, củng cố dữ liệu và mở rộng nguồn tham chiếu phù hợp.

GEO (Generative Engine Optimization) - một giải pháp nhằm đáp ứng mục tiêu đó thông qua việc tối ưu hóa nội dung và cấu trúc dữ liệu, giúp các hệ thống AI thuận lợi hơn trong việc nhận diện, thu thập, hiểu và trích dẫn thông tin về thương hiệu. So với SEO truyền thống, GEO bổ sung một lớp tối ưu mới, tập trung vào khả năng hiện diện trực tiếp trong các câu trả lời do AI tạo ra.

Tuy nhiên, để triển khai GEO hiệu quả, doanh nghiệp cần một quy trình xuyên suốt từ đo lường hiện trạng, phân tích khoảng trống đến tối ưu nội dung và theo dõi kết quả.

Luvi GEO giải quyết bài toán hiện diện thương hiệu

Là một giải pháp thuộc Luvi - Customer Intelligence Platform by VCCorp (nền tảng ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ khai thác dữ liệu khách hàng và giải quyết các bài toán marketing), Luvi GEO đóng vai trò là nền tảng chuyên sâu hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, phân tích và tối ưu sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini, Google AI Overviews,...

Khác với các công cụ quốc tế, thuật toán AI của Luvi GEO được huấn luyện chuyên sâu để đọc, hiểu và xử lý ngữ cảnh tiếng Việt. Điều này giúp hệ thống phân tích chính xác các thắc mắc và nhu cầu tra cứu thực tế của người tiêu dùng trong nước.

Nền tảng cung cấp quy trình theo dõi khép kín giúp đánh giá độ phủ thương hiệu theo từng tập câu hỏi ngành hàng thông qua bộ chỉ số GEO: Visibility, Share of Voice, Average Position, Citation Rate và Sentiment Breakdown. Thông qua các chỉ số chuyên biệt, Luvi GEO đo lường mức độ tin cậy của AI đối với thương hiệu, theo dõi hành trình từ khi bài được đăng, bot AI thu thập, đến khi AI trích dẫn (Crawl-to-Citation Funnel) và đo mức thay đổi hiện diện so với nhóm câu hỏi đối chứng (Citation Lift) theo thời gian.

Bên cạnh đo lường, Luvi GEO hỗ trợ chấm điểm chuẩn hóa GEO và chỉ ra những câu hỏi đối thủ đang được AI nhắc đến còn thương hiệu vắng mặt, và AI đang lấy thông tin từ nguồn nào. Kết hợp với việc phân phối dữ liệu qua mạng lưới hơn 200 báo lớn và trang tin chính thống thuộc VCCorp, hệ thống đưa ra phương án điều chỉnh nội dung giúp các mô hình AI dễ dàng thu thập, xác minh và ưu tiên trích dẫn thông tin thương hiệu.

Trong kỷ nguyên AI Search, GEO giúp doanh nghiệp tối ưu khả năng được AI nhắc đến, đề xuất và trích dẫn. Với Luvi GEO, VCCorp cung cấp giải pháp xuyên suốt từ đo lường hiện diện, phân tích khoảng trống đến tối ưu nội dung và nguồn tham chiếu, giúp thương hiệu cải thiện khả năng hiển thị trên AI.