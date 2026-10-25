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Gia đình doanh nhân Việt đặc biệt có 3 Anh hùng Lao động: Người cha 2 lần được phong tặng, con gái là đại biểu Quốc hội, điều hành tập đoàn nghìn tỷ

| | Doanh nghiệp

Gia đình doanh nhân Việt đặc biệt có 3 Anh hùng Lao động: Người cha 2 lần được phong tặng, con gái là đại biểu Quốc hội, điều hành tập đoàn nghìn tỷ

Gia đình đặc biệt có 3 thành viên thuộc hai thế hệ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, với tổng cộng 4 lượt phong tặng.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN Holdings, là một trường hợp đặc biệt trong giới doanh nhân Việt Nam khi cả hai vợ chồng và con gái đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Lê Văn Kiểm lần đầu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới vào năm 2008. Đến ngày 28/11/2020, ông tiếp tục nhận danh hiệu này lần thứ hai.

Ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung.

Cũng trong năm 2020, vợ ông là bà Trần Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT KN Holdings, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Hai người được ghi nhận là cặp vợ chồng đầu tiên cùng nhận danh hiệu cao quý này.

Đến ngày 6/12/2025, con gái của hai doanh nhân là bà Lê Nữ Thùy Dương tiếp tục được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đồng Nai. Như vậy, gia đình ông Kiểm có 3 thành viên thuộc hai thế hệ nhận danh hiệu này, với tổng cộng 4 lượt phong tặng.

Đáng chú ý, bà Lê Nữ Thùy Dương hiện còn là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Bà đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings.

Đại biểu Quốc hội Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn TP Đồng Nai) phát biểu

Bà Thùy Dương tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình từ năm 1997, gắn bó với quá trình mở rộng KN Holdings từ một công ty kinh doanh truyền thống thành tập đoàn đa ngành.

KN Holdings có lịch sử hình thành từ năm 1978, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch - dịch vụ, khu công nghiệp, logistics và năng lượng tái tạo. Tập đoàn gắn liền với các dự án như sân golf Long Thành tại Đồng Nai và khu đô thị KN Paradise tại Khánh Hòa.

Theo thông tin công bố vào cuối năm 2025, tập đoàn có tổng vốn điều lệ của các công ty hơn 25.000 tỷ đồng, danh mục dự án trải rộng tại 9 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư trên 120.000 tỷ đồng.

Riêng tại Đồng Nai, KN Holdings triển khai 3 khu công nghiệp có tổng diện tích hơn 2.200 ha, với mục tiêu thu hút trên 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, gia đình ông Lê Văn Kiểm còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội. Theo Diễn đàn Doanh nghiệp, tổng kinh phí đóng góp của gia đình và KN Holdings cho các hoạt động này đã vượt 2.900 tỷ đồng.

Bức ảnh thời trẻ tiết lộ chân dung người đàn ông U70, từng kinh doanh tivi, tủ lạnh, điều hòa, gia đình 7 người sống trong căn hộ 15 m², hiện sở hữu khối tài sản nghìn tỷ và hai con trai tài giỏi

Anh Khôi

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