Dồn toàn bộ danh mục 227 tỷ mua cổ phiếu KOS vừa giảm sàn 25 phiên liên tiếp, công ty chứng khoán báo lỗ trăm tỷ

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, CTCP Chứng khoán APG ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 69 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 93%, xuống còn 2 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán cũng giảm 81%, còn 425 triệu đồng.

Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 23 tỷ đồng, giảm 8%.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng 751%, lên 124 tỷ đồng. Trong đó, APG ghi nhận khoản lỗ đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL lên tới 119 tỷ đồng. Lỗ bán các tài sản tài chính đạt 563 triệu đồng.

Kết quả, APG báo lỗ trước thuế và sau thuế 108 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lần lượt lãi 20 tỷ đồng và 19 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, APG đạt doanh thu hoạt động 214 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau thuế 105 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2025 lãi 21 tỷ đồng.

APG cho biết khoản lỗ sau thuế 108 tỷ đồng trong quý 3/2026 chủ yếu do ảnh hưởng từ việc đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL theo giá thị trường.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, danh mục cổ phiếu niêm yết của APG có giá gốc 227 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của danh mục này giảm từ 228 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025 xuống còn 100 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tương ứng giảm 56%.

Như vậy, giá trị hợp lý của danh mục cổ phiếu niêm yết đang thấp hơn giá gốc 127 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 soát xét của APG, danh mục cổ phiếu niêm yết của công ty chứng khoán chỉ có cổ phiếu KOS của CTCP Kosy với giá gốc đúng bằng hơn 227 tỷ đồng.

Như vậy, khả năng cao APG vẫn đang giữ nguyên số cổ phiếu đầu tư tại KOS. Cổ phiếu KOS đã giảm mạnh từ nửa cuối tháng 9 tới nay. Cụ thể, cổ phiếu KOS đã giảm sàn liên tục từ ngày 21/9 tới nay là đã giảm sàn 25 phiên liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch 23/10, cổ phiếu KOS có giá 5.050 đồng/cp, giảm 83% kể từ khi bắt đầu chuỗi giá sàn.

Trong văn bản giải trình, CTCP Kosy cho biết, giá cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp do các yếu tố thị trường.

Theo đánh giá của Công ty, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của APG đạt 5.507 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi và trái phiếu ngắn hạn và dài hạn) đạt 2.772 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 692 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 3.230 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.888 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.277 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận âm 29 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 dương 75 tỷ đồng.