BĐBP Quảng Ninh ngăn chặn hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 25/10, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
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Cụ thể, vào hồi 5h ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh (thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn), tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 11 đối tượng đang có hành vi bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép.
Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 5.150kg nầm lợn đông lạnh, 1.000kg trứng gà non đông lạnh được đựng trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải mang BKS 14K-154.05.
Các đối tượng khai nhận đươc thuê bốc vác, vận chuyển số hàng thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, các đối tượng bốc vác hàng hóa từ các xe bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ để bốc hàng lên.
Đến khoảng 5h ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe ô tô thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.
Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại đoàn kết