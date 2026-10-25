Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư dự án logistics gần 40.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương tại phường Vũng Áng, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 5.940 tỷ đồng, vốn huy động dự kiến 33.660 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất và khu vực biển khoảng 472,6 ha, gồm 158,2 ha diện tích lấn biển, với thời hạn hoạt động 70 năm.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2027-2030) tập trung xây dựng kè, lấn biển, san nền và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung. Giai đoạn 2 (2031-2033) triển khai khoảng 200 ha kho, bãi và khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, dự kiến đưa các hạng mục vào khai thác từ năm 2031.

Từ năm 2034, giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong năm 2036.

Mục tiêu của dự án là hình thành trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng hiện đại, gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

Các hạng mục chính gồm kho hàng tổng hợp, kho và bãi container, khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, khu điều hành, bãi xe, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường.

Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 50 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu giữ, trung chuyển và phân phối hàng hóa, tăng kết nối giữa cảng biển với các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông...

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được phê duyệt. Đồng thời tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, khu vực biển, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực liên quan.