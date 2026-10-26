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Xuất hiện Tập đoàn châu Âu muốn rót 100 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

| | Doanh nghiệp

Xuất hiện Tập đoàn châu Âu muốn rót 100 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

ASCO Industries dự kiến đầu tư 20 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay với diện tích 6.000 m² tại Đà Nẵng, có thể nâng lên 100 triệu USD trong tương lai.

Ngày 22/10, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries nhằm trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao đổi với đại diện ASCO về lợi thế và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố, trong đó chú trọng thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ASCO Industries là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, chuyên sản xuất các cấu kiện và linh kiện có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy bay. Trên cơ sở thỏa thuận giữa ASCO Industries và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố (DSEZA) ký kết vào tháng 7/2026, dự kiến ASCO sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay diện tích 6.000 m2 với tổng kinh phí 20 triệu USD, và mở rộng đến 100 triệu USD trong tương lai.

Đầu tháng 12/2026, ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries sẽ làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố để triển khai việc xây dựng nhà máy và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khẩn trương liên hệ, làm việc với ASCO để triển khai các nội dung đã trao đổi và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hoàn thành, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 15/11/2026.


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