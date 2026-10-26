Về Bộ Công an, FPT Telecom có 2 quý liên tiếp báo lãi trên 1.000 tỷ đồng và hơn 16.000 tỷ tiền mặt

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán FOX) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 5.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vượt 1.022 tỷ đồng, tăng 13%. Giá vốn tăng gần 39%, cao gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, FPT Telecom đạt doanh thu thuần 5.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 39%, lên 3.351 tỷ đồng.

Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ tăng gần 2%, đạt 2.565 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 51,1% xuống còn 43,4%, tương ứng giảm khoảng 7,7 điểm phần trăm.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 346 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng gần 80%, lên 192 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 179 tỷ đồng, tăng 78%. Chi phí bán hàng gần như đi ngang ở mức 918 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%, còn 530 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Telecom báo lợi nhuận trước thuế 1.282 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, cũng tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý trước đó đạt hơn 1.011 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 16.691 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.674 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.934 tỷ đồng, tăng 14%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FPT Telecom đạt 31.903 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 727 tỷ đồng, tăng 2%; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 15.571 tỷ đồng, tăng 24%, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Tổng cộng, doanh nghiệp đang nắm giữ khoảng 16.298 tỷ đồng dưới dạng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 51% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tăng 64%, lên 2.339 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 36%, đạt 2.708 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 61%, trong đó có các khoản đầu tư liên quan đến trung tâm dữ liệu và hệ thống hạ tầng. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 20%, lên 17.818 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 10.187 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm.

Về nhân sự, tính đến cuối tháng 9/2026, FPT Telecom có 11.579 nhân viên, tăng 848 người so với đầu năm. Từ ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Đến ngày 23/10/2026, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) cho Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX).

GTINX có tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an. Từ ngày 1/10/2026, doanh nghiệp chính thức sử dụng tên gọi và nhận diện thương hiệu GTINX, chuyển định hướng phát triển từ công nghệ, viễn thông sang công nghệ, công nghiệp và công nghiệp an ninh.