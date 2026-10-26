Khu đô thị gần 350ha do Vingroup đề xuất ở Hà Nội tính chuyển một phần đất thấp tầng sang nhà ở xã hội

UBND xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) mới đây phối hợp với liên danh nhà đầu tư tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Hồng.

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh có quy mô gần 81ha, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi một phần quỹ đất nhà ở thấp tầng sang nhà ở xã hội cao 8 tầng, đồng thời, bố trí lại không gian cây xanh, thể dục thể thao và các công trình công cộng, bảo đảm đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân đã trao đổi về phương án điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là việc xử lý các diện tích đất xen kẹt giữa các dự án, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các ý kiến cũng đề nghị quan tâm bố trí đường giao thông dân sinh, hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm kết nối đồng bộ, không ảnh hưởng đến việc canh tác trên những diện tích đất còn lại.

Đại diện địa phương đề nghị liên danh nhà đầu tư, đơn vị tư vấn tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến, chú trọng phương án xử lý đất xen kẹt, bảo đảm hạ tầng giao thông và hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất. Sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Hồi tháng 3/2026, UBND xã Phúc Thịnh đã có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

UBND xã lấy ý kiến về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng hồi tháng 3.

Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc niêm yết tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn có liên quan, các tài liệu phục vụ trực tiếp.

Trong danh mục các dự án quan trọng thuộc kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, khu đô thị Bắc Hồng là một trong 3 dự án được đề xuất thực hiện bởi Tập đoàn Vingroup thuộc huyện Đông Anh cũ.

Cụ thể, 3 khu đô thị ở Đông Anh do Vingroup đề xuất gồm: khu đô thị mới Liên Hà tại xã Thư Lâm (hơn 474 ha), khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Đông Anh (hơn 385 ha), khu đô thị mới Yên Thường tại xã Đông Anh (hơn 422 ha).

Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 350 ha do Vingroup đề xuất

Đến tháng 7/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

Theo quyết định, khu đất nghiên cứu quy hoạch có diện tích gần 350ha, phía Bắc và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch, phía Nam giáp đường Vành đai 3, phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất, được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, thông minh, gắn với các dịch vụ trọng tâm của sân bay quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc Thủ đô.

Quy hoạch cũng là cơ sở nghiên cứu xác định quỹ đất phục vụ thanh toán dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.