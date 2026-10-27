Chân dung nhân vật sẽ đối thoại 60 phút với Thủ tướng Lê Minh Hưng vào sáng ngày mai

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo lịch trình cập nhật từ Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026), vào 10h5 sáng mai (28/10), sẽ diễn ra cuộc đối thoại trực tiếp trên sân khấu giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).



Cuộc đối thoại chính sách cấp cao diễn ra trong 60 phút với chủ đề: “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Trọng tâm đối thoại là đánh giá những chuyển dịch toàn cầu và tác động đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng cùng Giám đốc điều hành WEF sẽ đề cập tới câu chuyện kiến tạo những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam; định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu; cùng nhiều vấn đề mang tính vĩ mô trong tình hình mới.

Sự kiện CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa 2026. (Ảnh: BTC)

Theo giới thiệu, ông Stephan Mergenthaler hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bên cạnh đó, ông đóng vai trò Giám đốc Công nghệ, giám sát chiến lược công nghệ và đổi mới kỹ thuật số, cũng như danh mục toàn cầu các sáng kiến về trí tuệ nhân tạo (AI) của WEF.

Trong thời gian làm việc tại WEF, ông Stephan Mergenthaler đã khởi xướng một loạt các liên minh và quan hệ đối tác giữa các lĩnh vực, đáng chú ý là thực hành Chiến lược Thông minh của WEF, Mạng lưới Dự báo Toàn cầu cũng như Trung tâm Công nghệ Chính phủ Toàn cầu.

CEO WEF ông từng là cộng tác viên nghiên cứu tại Viện Chính sách Công toàn cầu (GPPi) ở Berlin (Đức) và làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London (Anh).

Ông Stephan Mergenthaler có bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế từ Trường Kinh tế London; bằng Thạc sĩ từ Sciences Po Paris (hay còn gọi là Học Viện khoa học chính trị Paris); và bằng Tiến sĩ Khoa học chính trị từ Đại học Humboldt Berlin (Đức).

Trong thời gian làm tiến sĩ, ông là nghiên cứu viên khách mời tại Trường Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Bắc Kinh.

Tại talkshow truyền cảm hứng giới trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, ông Stephan Mergenthaler từng khuyên giới trẻ Việt chuẩn bị kỹ năng khi một phần ba công việc trong tương lai là sự hợp tác người - máy.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại một sự kiện thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025. (Ảnh: BTC).

Về Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đây là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công – tư, được Giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971 và có trụ sở tại Genève, Thụy Sỹ.

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao, tính đến tháng 6/2025, WEF có khoảng 700 đối tác là lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khác nhau.

WEF là một trong những diễn đàn đầu tiên thảo luận về Cách mạng công nghiệp 4.0 và hiện đang thực thi một số sáng kiến cụ thể và thực chất liên quan như Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản và Trung tâm an ninh mạng với sự tham gia của 92 đối tác.

Sự kiện quan trọng nhất của WEF là Hội nghị thường niên được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại Davos, Thụy Sỹ. Bên cạnh đó là các diễn đàn khu vực, gồm Hội nghị WEF Thiên Tân (hoặc Đại Liên, Trung Quốc), Hội nghị WEF ASEAN…

Các sự kiện của WEF thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, văn hóa, xã hội, nghiên cứu - học thuật… hàng đầu thế giới để định hình các chương trình nghị sự ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Một số doanh nghiệp Việt Nam từng là thành viên WEF gồm: Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Tập đoàn FPT, Tập đoàn Vingroup, VinaCapital, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SIG), Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA, Công ty Truyền thông đa phương tiện Đất Việt VAC (DatVietVAC), Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Đầu tư Công nghiệp Việt Nam.

Điểm nổi bật của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) đang diễn ra tại TP.HCM là chương trình chính được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Chương trình được xây dựng trên 4 trụ cột: Vai trò của các siêu đô thị; Công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Các mô hình hợp tác mới; Vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Các nội dung được Ban tổ chức AEF 2026 thiết kế nhằm kết nối góc nhìn chính sách với nhu cầu hợp tác và phát triển của doanh nghiệp.