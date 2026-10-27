Tổ chức kế toán quốc gia Singapore có hơn 46.000 hội viên hợp tác đào tạo thành viên HĐQT cho doanh nghiệp Việt

Ngày 27/10/2026, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Viện Nghiên cứu Quản trị Công ty VNIDA (VNICG) và Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực thành viên độc lập HĐQT cho thị trường mới nổi: Hội tụ tiêu chuẩn và thông lệ quản trị Việt Nam – Singapore", đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức.

Theo thỏa thuận, hai tổ chức sẽ tìm kiếm cơ hội triển khai các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo HĐQT, trao đổi chuyên môn và kết nối nghề nghiệp giữa cộng đồng thành viên HĐQT tại Việt Nam và Singapore.

Trong đó, ISCA đóng góp mạng lưới và kinh nghiệm về quản trị HĐQT, giám sát tài chính và quản trị rủi ro. VNICG đóng góp hiểu biết về môi trường kinh doanh, thực tiễn quản trị công ty và cộng đồng thành viên độc lập tại Việt Nam.

Hai bên đồng thời công bố Chương trình Chứng nhận kép Thành viên độc lập HĐQT (IDDP). Chương trình kết hợp BOD Masterclass do ISCA Academy và SAC Capital phát triển với khung pháp lý và môi trường kinh doanh Việt Nam, giúp người tham gia tiếp cận thông lệ quản trị của cả hai thị trường.

BOD Masterclass cũng là một trong những chương trình được cơ quan quản lý Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX RegCo) chấp nhận để đáp ứng yêu cầu đào tạo bắt buộc đối với thành viên HĐQT lần đầu tại các doanh nghiệp niêm yết.

ISCA là tổ chức kế toán quốc gia của Singapore, được thành lập năm 1963 và được Bộ Tài chính Singapore chỉ định cấp danh hiệu Kế toán viên Công chứng Singapore.

Hiện tổ chức này có hơn 46.000 hội viên tại hơn 40 quốc gia, 12 chi hội ở nước ngoài, 7 văn phòng tại 10 quốc gia và mạng lưới hơn 150 đối tác chiến lược. ISCA còn là thành viên của Chartered Accountants Worldwide, mạng lưới đại diện cho hơn 2 triệu kế toán viên công chứng và học viên tại hơn 190 quốc gia.

Trong khi đó, VNICG là tổ chức khoa học trực thuộc Hội Thành viên Độc lập HĐQT Việt Nam (VNIDA), hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu và phát triển hệ sinh thái quản trị công ty tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam và yêu cầu nâng chuẩn quản trị

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng chỉ ra sự khác biệt về yêu cầu đối với thành viên độc lập HĐQT giữa Việt Nam và Singapore.

Theo quy định niêm yết tại Singapore, mỗi doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên độc lập, chiếm tối thiểu một phần ba HĐQT. Trường hợp chủ tịch HĐQT không độc lập, thành viên độc lập phải chiếm đa số theo Bộ quy tắc quản trị công ty.

Từ năm 2022, thành viên độc lập giữ vị trí quá chín năm phải được cổ đông thông qua bằng cơ chế biểu quyết hai tầng. Thành viên HĐQT lần đầu tại doanh nghiệp niêm yết cũng phải hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc.

Tại Việt Nam, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định số lượng thành viên độc lập từ một đến ba người tùy quy mô HĐQT. Theo khảo sát của VNIDA và FiinGroup năm 2023 được dẫn tại hội thảo, khoảng 68,4% doanh nghiệp niêm yết đáp ứng yêu cầu tối thiểu về thành viên độc lập.

Ông Hoàng Đức Hùng, Chủ tịch kiêm Viện trưởng VNICG, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết, cần nhận thức rõ hơn về vai trò của thành viên độc lập HĐQT.

Theo ông, để thu hút nhà đầu tư, huy động vốn và tìm kiếm đối tác đồng hành, doanh nghiệp cần bảo đảm sự minh bạch, công bằng trong quản trị và điều hành. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường vốn, các yêu cầu về quản trị, minh bạch thông tin cùng kỳ vọng và sự giám sát của nhà đầu tư ngày càng chặt chẽ.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, cho biết quan hệ giữa Singapore và Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Theo thông tin được công bố tại sự kiện, trong 7 tháng năm 2026, Singapore dẫn đầu 69 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới vào Việt Nam với 7,5 tỷ USD, chiếm 35,6% tổng vốn đầu tư. Singapore hiện có hơn 4.500 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 97 tỷ USD.

Ông Pang Te Cheng nhận định việc tăng cường quản trị công ty và năng lực chuyên môn có vai trò quan trọng trong thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Bà Fann Kor, Tổng Giám đốc ISCA, cho biết thông qua hợp tác với VNICG, tổ chức mong muốn kết nối thành viên HĐQT của Singapore và Việt Nam để trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm thực tế và phát triển năng lực trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

Theo bà, mục tiêu hợp tác còn hướng tới xây dựng cộng đồng thành viên HĐQT có tầm nhìn quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng ra quyết định.