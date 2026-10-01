Hãng xe điện AVES của ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục tăng vốn thêm 40%, sản xuất xe điện 3 bánh

Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của CTCP công nghệ và năng lượng xanh AVES từ giữa tháng 10, vốn điều lệ của AVES tăng từ 42 tỷ đồng lên 59,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 17,1 tỷ đồng (khoảng 40,7%).

Đây là lần tăng thứ hai của AVES trong vòng 1 tháng. Trước đó, đầu tháng 10, AVES từng có lần tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng.﻿

﻿AVES là công ty do ông Nguyễn Văn Thanh, cựu CEO của Green SM tham gia sáng lập.

Cơ cấu vốn không đổi với 100% vốn điều lệ thuộc nguồn vốn tư nhân và được góp bằng đồng Việt Nam. Không có vốn nhà nước, vốn nước ngoài, vàng hay ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Một thay đổi đáng chú ý là ngành nghề kinh doanh của AVES. Cập nhật của doanh nghiệp là ngành nghề chính “sản xuất xe điện” nay được làm rõ thành “sản xuất xe điện 02 bánh, 03 bánh”. 3 ngành còn lại không đổi, đều liên quan xe điện như bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, phụ tùng, bộ phận phụ trợ...

Xe 3 bánh chính là "miếng bánh" lớn ngành xe điện mà thị trường Việt Nam còn bỏ ngỏ. Ngay cả hãng xe điện chiếm thị phần số 1 là VinFast cũng không có kế hoạch cho phân khúc xe điện ba bánh.

Năm 2025, thế giới bán gần 70.000 xe buýt điện, hơn 430.000 xe thương mại điện hạng nhẹ và hơn 400.000 xe tải điện hạng trung, hạng nặng. Cộng cả ba phân khúc này, số lượng xe bán ra vẫn thấp hơn một thị trường ít được nhắc tới: xe ba bánh điện, với hơn 1,2 triệu chiếc.