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Nữ tướng Nguyễn Mai Hoa của Vingroup có vai trò mới tại công ty dầu mỏ 1.000 tỷ vừa thành lập 1 tháng trước

| | Doanh nghiệp

Nữ tướng Nguyễn Mai Hoa của Vingroup có vai trò mới tại công ty dầu mỏ 1.000 tỷ vừa thành lập 1 tháng trước

Sự điều chỉnh diễn ra chỉ 32 ngày sau khi Vin Oil&Gas Global ra đời. Dù chức danh thay đổi, bà Nguyễn Mai Hoa vẫn tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng này.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 27/10/2026, Công ty Cổ phần Vin Oil&Gas Global (VOG) đã điều chỉnh chức danh quản lý của bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969).

Trước đó, khi doanh nghiệp thành lập ngày 25/9/2026, bà Hoa được ghi nhận giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong lần cập nhật mới nhất, bà chuyển sang giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Vin Oil&Gas Global được thành lập ngày 25/9/2026, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) nắm 51%, tương ứng 510 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Mai Hoa là nhân sự có nhiều năm làm việc tại Vingroup. Bà sinh ngày 17/1/1969, tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2007, bà từng đảm nhiệm vị trí trợ lý cao cấp của Chủ tịch Vingroup về nhân sự.

Trong quá trình công tác, bà Hoa từng giữ chức Tổng giám đốc CTCP Vinpearl, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Bà cũng từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc VinSmart, công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử của Vingroup.

Năm 2018, trên cương vị Tổng giám đốc VinSmart, bà Hoa đại diện doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với hãng công nghệ BQ của Tây Ban Nha để phát triển điện thoại thông minh Vsmart.

Ngoài ra, bà Hoa còn xuất hiện trong thông tin đăng ký doanh nghiệp của nhiều đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinAI, VinSpace, VinDynamics và VinCons. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ, robot đến xây dựng.

Về Vin Oil&Gas Global, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Ngoài ra, công ty còn đăng ký khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, vận tải đường ống và bán buôn nhiên liệu.

Sự xuất hiện của Vin Oil&Gas Global đánh dấu việc Vingroup mở rộng danh mục kinh doanh sang lĩnh vực dầu và khí đốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố cụ thể kế hoạch đầu tư, hệ thống phân phối cũng như thời điểm triển khai hoạt động kinh doanh.

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Yên Chi

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