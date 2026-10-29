Quốc Cường Gia Lai bất ngờ báo lỗ, doanh thu quý 3 lao dốc 76% sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại vị trí Tổng Giám đốc

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần gần 27 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu khá thấp so với quy mô tài sản hơn 8.000 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán đạt gần 23 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 4 tỷ đồng, giảm trên 90% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính cũng ở mức thấp, chỉ khoảng 127 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính vượt 6 tỷ đồng, phần lớn đến từ lãi vay. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai phải chi gần 5 tỷ đồng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính là khoản thu nhập khác hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí khác cũng phát sinh với quy mô tương đương, khiến khoản thu này gần như không tạo ra lợi nhuận.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 24 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ đầu tiên của doanh nghiệp kể từ quý II/2024, chấm dứt chuỗi 8 quý liên tiếp có lãi.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh đi xuống chủ yếu do số lượng căn hộ bàn giao trong quý giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện cũng khiến nguồn thu của công ty thu hẹp.

Dù vậy, nhờ kết quả tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng năm 2026, Quốc Cường Gia Lai vẫn đạt doanh thu khoảng 107 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 174 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ năm 2025.

Hơn 5.400 tỷ đồng nằm tại dự án Phước Kiển

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 8.194 tỷ đồng, giảm hơn 550 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ khoảng 142 tỷ đồng lên gần 292 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 100%.

Đáng chú ý, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn lên tới 5.405 tỷ đồng, tương đương khoảng 66% tổng tài sản. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ số tiền này đang tập trung tại dự án Phước Kiển.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm xuống còn khoảng 3.274 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ hơn 1.020 tỷ đồng đầu năm xuống còn 373 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 63%.

Trái ngược với xu hướng trên, dư nợ vay dài hạn tăng lên khoảng 537 tỷ đồng. Như vậy, cơ cấu nợ vay của Quốc Cường Gia Lai đã có sự dịch chuyển đáng kể từ ngắn hạn sang dài hạn trong 9 tháng qua.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại ghế Tổng Giám đốc

Bên cạnh biến động kết quả kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai cũng vừa có thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế ông Nguyễn Quốc Cường.

Quyết định nhân sự được đưa ra sau khi Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm hình phạt đối với bà Loan từ 18 tháng tù cho hưởng án treo xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ trong vụ án liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Sau khi được khấu trừ thời gian tạm giam, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là người gắn bó lâu năm với Quốc Cường Gia Lai, từng đồng thời nắm giữ hai vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Giữa năm 2022, bà chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT cho ông Lại Thế Hà nhưng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2024, khi bà Loan bị bắt, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà, được bổ nhiệm điều hành doanh nghiệp.