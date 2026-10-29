Công nghệ Việt nổi tiếng toàn cầu đang định nghĩa lại ngành dịch vụ quen thuộc

Đằng sau sự tĩnh lặng ấy là một cuộc chuyển dịch R&D táo bạo: Khi những bộ óc từng chế tạo thiết bị y tế nổi tiếng toàn cầu đưa vật lý dòng chảy và khí động học công nghệ cao vào giải cứu sợi vải thượng hạng.

Cú rẽ ngang từ phòng Lab quốc tế và nữ doanh nhân 9X đứng sau hai kỷ nguyên sáng chế

Trong giới công nghệ Việt Nam, Vihelm từng là cái tên tạo tiếng vang lớn. Từng xuất hiện trên Reuters, New York Post, The Times of India, giành Giải Vàng "Sáng chế có thiết kế tốt nhất" tại iCAN Canada, được WIPO (Liên Hợp Quốc) vinh danh Đại sứ Trí tuệ Trẻ và hợp tác với WHO, di sản của đội ngũ Vihelm là các thiết bị y tế đạt chuẩn CE (của châu Âu). Ngoài sản phẩm làm sạch không khí, Vihelm còn chế tạo các máy sấy khô và khử trùng chuyên dụng.

Thế nhưng, thay vì đóng khung trong y tế, đội ngũ kỹ sư này đã thực hiện một bước chuyển mình chiến lược: Đưa năng lực R&D lõi về khí nhiệt động lực học, làm sạch và khử trùng sang áp dụng cho ngành chăm sóc phục trang cao cấp, thương mại hóa qua chuỗi dịch vụ Vua Giặt.

Đứng ở giao điểm nối liền hai kỷ nguyên R&D tưởng chừng không liên quan ấy là một gương mặt gây nhiều bất ngờ cho giới công nghệ phần cứng vốn mặc định dành cho nam giới: Bùi Phương Nam, nữ doanh nhân kiêm nhà sáng chế sinh năm 1995. Xuất hiện lần đầu trên truyền thông quốc tế từ thời đại dịch, Phương Nam là nhà đồng sáng lập kiêm đồng tác giả sáng chế Vihelm. Không dừng lại ở hành trình đưa Vihelm ra thế giới, cô tiếp tục đóng vai trò kiến trúc sư cầu nối khi trực tiếp đồng tác giả bộ sáng chế công nghệ cốt lõi và là chủ thương hiệu Vua Giặt.

Tại sao một nhà sáng chế có tên tuổi quốc tế lại chọn giặt ủi, ngành dịch vụ truyền thống tưởng như đã bão hòa? Khởi nguồn từ bài toán thời dịch bệnh cần làm sạch trang phục bảo hộ mà không làm hỏng máy móc nhạy cảm, đội ngũ Vua Giặt nhận ra một nghịch lý: Tất cả quần áo dù rẻ hay đắt cũng đều bị làm sạch bằng việc dùng lực cơ học thô bạo để quăng đập sợi vải. Đó là lựa chọn rẻ và nhanh, nhưng hoàn toàn đi ngược lại xu hướng tiêu dùng bền vững. Sự không bền vững đặc biệt thể hiện rõ khi khách hàng chi tiền lớn cho đồ may đo, hàng hiệu xa xỉ nhưng lại phải giao phó chúng cho những cỗ máy giặt công nghiệp rất giỏi trong việc tạo ma sát bào mòn sợi vải.

Hóa giải "3 tử huyệt" cơ học bằng giải pháp không ma sát

Suốt hàng trăm năm, dù bổ sung bao nhiêu vi mạch điện tử, máy giặt truyền thống vẫn vận hành quanh 3 mắt xích cơ học gây hại cho vật liệu:

1. Lồng giặt quăng đập: Nâng lên và thả rơi liên tục hàng ngàn lần gây hiện tượng "mỏi sợi" (tương tự bẻ đi bẻ lại thanh kim loại), khiến kết cấu vải suy yếu và gợn sóng vĩnh viễn.

2. Vắt ly tâm cực đại: Tốc độ hàng ngàn vòng/phút tạo lực kéo xé rất lớn ép chặt vải vào thành kim loại, gây giãn phom và đứt gãy cấu trúc vi mô.

3. Lồng sấy nhào gia nhiệt: Hút cạn "nước liên kết tự nhiên" (yếu tố giữ độ đàn hồi sợi vải), kết hợp ma sát làm quần áo co rút, xù lông và phát tán bụi mịn vi sợi mang theo hóa chất tồn dư gây hại cho hệ hô hấp.

Để giải quyết triệt để bài toán này, Vua Giặt đã ứng dụng năng lực chế tạo thiết bị gốc từ Vihelm, tạo ra cơ chế "Giặt sấy không ma sát" với hệ thống phần cứng chuyên biệt. Đầu tiên là rung siêu âm & hạ âm (Ultrasonic & Infrasonic), công nghệ dùng sóng âm truyền qua chất lỏng tạo dao động vi mô bóc tách vết bẩn khi trang phục gần như đứng yên, triệt tiêu ma sát và mỏi sợi. Thứ hai là máy hút mao dẫn, thay thế hoàn toàn lồng vắt ly tâm, rút chất lỏng êm ái mà không gây vặn xoắn hay đứt gãy chi tiết đính kết. Thứ ba là buồng sấy tĩnh kiểm soát khí nhiệt động lực học, giúp trang phục khô ở trạng thái tĩnh, bóc tách ẩm dư thừa nhưng bảo toàn nước liên kết tự nhiên trong lõi sợi, ngăn co rút và chặn phát sinh bụi mịn vi sợi.

Sự kết hợp giữa công nghệ không ma sát và công nghệ lõi của Vihelm giúp Vua Giặt xác lập một chuẩn mực mới: Bảo tồn tài sản trang phục song hành cùng an toàn sức khỏe.

Bài toán "Lab to Market" và những chỉ số kinh tế khiến giới kinh doanh chú ý

Nhìn từ lăng kính kinh tế và đầu tư công nghệ, điểm đắt giá nhất của Vua Giặt nằm ở cấu trúc quản trị đưa công nghệ từ phòng Lab ra thị trường. Rất nhiều dự án công nghệ cao thất bại khi bước vào giai đoạn thương mại hóa vì sự đứt gãy giữa nhà khoa học và người làm kinh doanh, điểm nghẽn mà giới đầu tư gọi là "Thung lũng tử thần".

Tại Vua Giặt, việc Bùi Phương Nam, đồng tác giả bằng sáng chế, trực tiếp điều hành thương hiệu đã hóa giải rào cản này. Khi nhà sáng chế am tường nguyên lý sóng âm và khí động học trực tiếp thiết kế mô hình vận hành, khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường bị xóa bỏ. Toàn bộ hàm lượng kỹ thuật cao được đóng gói đồng bộ vào phần cứng tự động hóa cùng hệ thống ERP, giúp chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ ở quy mô công nghiệp. Mô hình này mở ra dư địa tiếp cận từ phân khúc thời trang xa xỉ đến tệp khách hàng văn phòng, trí thức có nhu cầu chăm sóc âu phục chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Sự ăn khớp giữa công nghệ lõi và quản trị thực chiến không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã được kiểm chứng qua các chỉ số kinh doanh đầy thuyết phục tại chuỗi cơ sở Hà Nội. Thứ nhất là định vị giá trị đơn hàng cao. Nhờ giải quyết đúng "nỗi đau" bảo tồn tài sản may mặc đắt đỏ, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tại Vua Giặt đạt mức 1,2 triệu đồng/lần giặt, con số vượt xa các mô hình giặt sấy truyền thống và phản ánh niềm tin từ tệp khách hàng có thu nhập cao.

Thứ hai là hiệu suất khai thác mặt bằng vượt trội. Các dịch vụ bán lẻ đô thị thường chật vật với mặt bằng chiếm 15-20% doanh thu, một điểm vận hành mới của Vua Giặt chỉ sau tròn 12 tháng đăng ký kinh doanh đã kéo tỷ lệ chi phí thuê mặt bằng xuống chỉ còn 4% của doanh thu.

Thứ ba là tăng trưởng thực chất, không "đốt tiền". Việc sở hữu "hào sâu công nghệ" độc quyền đã giúp thương hiệu có tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên cao. Chỉ số thu hồi vốn trên chi phí quảng cáo (ROAS) luôn duy trì ổn định ở ngưỡng 2.0 đến 5.0 tùy chiến dịch, chứng minh sức hút của dịch vụ giúp không cần phụ thuộc vào cuộc đua đốt tiền marketing.

Chứng minh hiệu quả thực tế qua những con số tài chính lành mạnh và hoàn tất đóng gói quy trình chuẩn hóa, Vua Giặt dưới sự dẫn dắt của nhà sáng chế 9X Bùi Phương Nam đang định hình rõ nét một mô hình Deep Tech dịch vụ thế hệ mới: Nơi khoa học kỹ thuật chuyên sâu trực tiếp tạo ra biên lợi nhuận bền vững và dư địa tăng trưởng đầy tiềm năng.

Vua Giặt được tin tưởng phục vụ các sự kiện quốc tế tại Hà Nội (25/10/2026 sân vận động Mỹ Đình)

Tác giả sáng chế đồng thời cũng là diễn viên trong video quảng cáo giới thiệu Vua Giặt

Bùi Phương Nam 2020 với nguyên mẫu số 1 của Vihelm, 1 năm trước khi Vihelm bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Các thiết bị sấy và xử lý quần áo do Vihelm tự thiết kế và chế tạo tại văn phòng năm 2024.