Viettel chế tạo pháo tự hành nặng 34 tấn, nòng 152 mm, bắn xa 24 km: Bộ Quốc phòng yêu cầu sớm nghiệm thu, bàn giao sẵn sàng

Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech), thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháo tự hành PTH-152 theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao.

PTH-152 là hệ thống pháo tự hành hạng nặng có cỡ nòng 152 mm, được tích hợp trên khung gầm xe quân sự 8x8. Toàn bộ hệ thống nặng khoảng 34 tấn, có thể di chuyển với tốc độ trên 70 km/h.

Ảnh: QPVN

Pháo có tầm bắn khoảng 17 km với đạn thông thường và lên tới 24 km khi sử dụng đạn tăng tầm. Tốc độ bắn tối đa khoảng 4 phát/phút, kíp chiến đấu gồm 5–6 người.

Hệ thống này từng được Viettel giới thiệu công khai tại Triển lãm thành tựu đất nước vào tháng 8/2025. Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, PTH-152 sử dụng khung gầm xe tải hạng nặng KAMAZ nhập khẩu từ Nga, có 4 trục và 8 bánh chủ động.

Ảnh: Hồ Minh Đức

Đáng chú ý, PTH-152 được trang bị máy tính đạn đạo và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, hỗ trợ tính toán các thông số bắn và điều chỉnh hướng pháo. Theo thông số công bố tại triển lãm, sai lệch điều khiển góc tầm và góc hướng không quá 1 ly giác.

Xe còn tích hợp hệ thống tác chiến điện tử, cảnh báo laser, lựu khói và súng máy phòng không 12,7 mm điều khiển tự động. Khoang xe được bọc giáp nhằm bảo vệ kíp chiến đấu.

Khác với pháo kéo truyền thống, pháo tự hành tích hợp hỏa lực trên phương tiện có động cơ, cho phép cơ động và thay đổi trận địa nhanh hơn.

Theo thông tin được công bố tại buổi kiểm tra của đoàn công tác Bộ Quốc phòng ngày 14/10, PTH-152 đã hoàn thành nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tổng lắp một hệ thống. Một hệ thống khác là PTH-130, do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì, cũng đạt tiến độ tương tự.

Cả hai hệ thống đã được thử nghiệm tính năng cơ động và thực hiện một số đợt bắn thử, kết quả đạt yêu cầu đề ra. Hiện các đơn vị chủ trì đang trình Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt cấu hình, tính năng chiến – kỹ thuật cơ bản, đồng thời tiếp tục hoàn thiện sản phẩm để phục vụ nghiệm thu.

Sau khi kiểm tra, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp thử nghiệm, hoàn thiện và đánh giá, nghiệm thu các cấp trước khi bàn giao cho Bộ tư lệnh Pháo binh – Tên lửa phục vụ huấn luyện, trạng thái sẵn sàng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Trung tướng Lê Văn Hướng kiểm tra các hệ thống pháo tự hành.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu triển khai hồ sơ nhiệm vụ sản xuất loạt theo kế hoạch, đồng thời xác định định mức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với các hệ thống pháo tự hành mới đưa vào trang bị.

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao tiếp tục nghiên cứu cấu hình tác chiến đồng bộ cho PTH-152 và PTH-130, ứng dụng tự động hóa trong chỉ huy, điều khiển hỏa lực.

Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu nghiên cứu phát triển các loại đạn pháo thông minh, đạn tăng tầm và máy bay không người lái (UAV) trinh sát phục vụ chỉ huy bắn pháo binh, tên lửa.