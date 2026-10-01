Ngày 29/10/2026, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Theo đó, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 30% trên mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 29/12/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến chi khoảng 3.848 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cổ đông lớn nhất hiện nay của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage, đang nắm giữ hơn 687 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 53,59% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, Vietnam Beverage dự kiến nhận về khoảng 2.062 tỷ đồng tiền cổ tức.

Vietnam Beverage là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thai Beverage (ThaiBev), tập đoàn đồ uống lớn của Thái Lan gắn với tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi. Doanh nghiệp này trở thành cổ đông chi phối Sabeco sau thương vụ mua 53,59% vốn vào cuối năm 2017.

Cổ đông lớn thứ hai là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), hiện nắm hơn 461 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn. Theo đó, SCIC dự kiến nhận khoảng 1.385 tỷ đồng cổ tức trong đợt chi trả sắp tới.

Như vậy, riêng hai cổ đông lớn nhất của Sabeco dự kiến nhận tổng cộng khoảng 3.447 tỷ đồng, chiếm gần 90% số tiền doanh nghiệp phân phối lần này.

Trước đó, Sabeco đã hoàn tất kế hoạch cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Doanh nghiệp tạm ứng 20% vào tháng 2/2026 và thanh toán 30% còn lại vào tháng 8/2026. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2025 ước tính hơn 6.400 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức tháng 4/2026, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần cả năm đạt 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 8% so với kết quả thực hiện năm 2025.



