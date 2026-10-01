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Sân bay Long Thành sắp vận hành 6 bể chứa 36 triệu lít nhiên liệu máy bay, bơm 1,8 triệu lít/giờ qua hệ thống đường ống ngầm

| | Doanh nghiệp

Sân bay Long Thành sắp vận hành 6 bể chứa 36 triệu lít nhiên liệu máy bay, bơm 1,8 triệu lít/giờ qua hệ thống đường ống ngầm

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cập nhật tiến độ hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là một trong những hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng, phục vụ hoạt động tiếp nhiên liệu cho máy bay khi sân bay đi vào khai thác.

Theo ACV, hệ thống được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế JIG, gồm 6 bể chứa nhiên liệu với tổng dung tích 36.000 m³, tương đương 36 triệu lít.

Sân bay Long Thành sắp vận hành 6 bể chứa 36 triệu lít nhiên liệu máy bay, bơm 1,8 triệu lít/giờ qua hệ thống đường ống ngầm- Ảnh 1.

Ảnh: ACV

Bên cạnh đó, hệ thống được trang bị 10 bơm nhập với công suất 600 m³/giờ và 4 bơm cấp với công suất 1.816 m³/giờ, tương đương hơn 1,8 triệu lít nhiên liệu mỗi giờ.

Đáng chú ý, mạng lưới đường ống ngầm kết nối trực tiếp khu vực bể chứa với khu bay, cho phép cung cấp nhiên liệu đến các vị trí phục vụ tàu bay. Hệ thống được tích hợp công nghệ điều khiển và giám sát tự động, nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng liên tục, an toàn và ổn định.

Theo thiết kế, hạ tầng này có khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác của sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu cũng như các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về tiến độ, ACV cho biết toàn bộ công tác xây lắp đã hoàn thành. Dự án hiện bước vào giai đoạn làm sạch đường ống và chạy thử đồng bộ.

Đây là công đoạn quan trọng nhằm loại bỏ tạp chất trong đường ống, kiểm tra tính ổn định của thiết bị và bảo đảm chất lượng nhiên liệu trước khi đưa vào sử dụng.

Dự kiến, công tác làm sạch sẽ hoàn tất trong tháng 11/2026. Sau đó, hệ thống tiếp tục được đánh giá theo chương trình IATA Fuel Quality Pool (IFQP) và thực hiện các thủ tục nghiệm thu chính thức bởi Hội đồng kiểm tra Nhà nước.

Song song với quá trình hoàn thiện kỹ thuật, Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành (LTAFS), đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống, đã tổ chức đào tạo nhân sự vận hành.

Đội ngũ nhân viên được huấn luyện thực tế tại các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không như NAFSC, TAPECO, SKYPEC và Petrolimex Aviation nhằm chuẩn bị tiếp nhận, vận hành hệ thống.

Hiện LTAFS cũng đang hoàn thiện quy trình khai thác, hồ sơ kỹ thuật và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không, chấp thuận đưa công trình vào khai thác.

Theo kế hoạch, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 12/2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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