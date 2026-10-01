Viettel nhận nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháo tự hành

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng, sáng 14/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm pháo tự hành PTH-152 và PTH-130.

Hai hệ thống pháo tự hành PTH-152 và PTH-130 được Bộ Quốc phòng giao Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì thực hiện.

Đến nay, mỗi đề tài đều hoàn thành các nội dung nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tổng lắp 1 hệ thống; tiến hành thử nghiệm tính năng cơ động và một số đợt bắn thử nghiệm, kết quả đạt yêu cầu đề ra.

Các đơn vị đang trình Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật cơ bản; tiến hành hoàn thiện sản phẩm bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy, phục vụ công tác đánh giá, nghiệm thu các cấp.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tích cực phối hợp với các đơn vị chủ trì, thường xuyên phối hợp bám nắm tình hình, tiến độ thực hiện các dự án, trực tiếp chỉ đạo thực hành bắn thử nghiệm sản phẩm.

Sau khi trực tiếp kiểm tra các hệ thống và nghe báo cáo, ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị trong nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung nhằm làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo sản phẩm; chú trọng đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng và xu hướng phát triển của pháo binh trong tác chiến hiện đại. Công tác phối hợp, tổ chức thử nghiệm được triển khai khoa học, chặt chẽ, bám sát các chỉ tiêu kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tiến hành đánh giá, nghiệm thu các cấp trước khi bàn giao cho Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác định định mức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với các loạt pháo tự hành mới đưa vào trang bị.