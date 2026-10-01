Vì sao khối ngoại “bên trọng, bên khinh” hai công ty tỷ đô của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Một bên mua nghìn tỷ MSR, một bên bán mạnh tay MCH?

Theo dữ liệu từ thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm đến hết phiên 16/10/2026, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3.589 tỷ đồng cổ phiếu Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR). Ngược lại, Masan Consumer (HoSE: MCH) bị bán ròng tới 8.590 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là cả hai đều thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Tuy nhiên, sự trái ngược này chủ yếu xuất phát từ các thương vụ chuyển nhượng cổ phần lớn, thay vì phản ánh việc khối ngoại đồng loạt ưu ái công ty này và quay lưng với công ty kia.

Với MSR, động lực mua đến từ nhu cầu đảm bảo nguồn cung vonfram chiến lược của đối tác Mỹ. Ngày 1/10, Elmet Group hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan với giá khoảng 3.240 tỷ đồng, tương ứng mức định giá toàn công ty 2,5 tỷ USD.

Elmet không đơn thuần đầu tư tài chính mà còn là đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng của MSR. Hai bên đã ký thỏa thuận gia công và cung ứng khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm trong hơn 8 năm, với tổng doanh thu gộp ước tính 1,5 tỷ USD.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh vonfram ngày càng có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc. Cùng với đó, giá vonfram tăng mạnh giúp kết quả kinh doanh MSR cải thiện đột biến. Riêng quý II/2026, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.748 tỷ đồng, tăng hơn 9.500% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lực bán ròng hàng nghìn tỷ đồng tại MCH lại gắn với kế hoạch tăng sở hữu của chính Masan.

Ngày 9/10, MCH ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 64 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 9.600 tỷ đồng, phần lớn do khối ngoại bán ra. Cùng thời điểm, CTCP Đầu tư Lepus, công ty thuộc hệ sinh thái Masan, triển khai kế hoạch mua tối đa 73 triệu cổ phiếu MCH nhằm giúp tập đoàn nâng sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo báo cáo của Chứng khoán HSC, Lepus đã mua khoảng 64,3 triệu cổ phiếu với giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 9.645 tỷ đồng.

Lý do Masan muốn tăng sở hữu MCH là để hưởng phần lợi nhuận và cổ tức lớn hơn từ mảng hàng tiêu dùng. Công ty này đặt mục tiêu phân phối cổ tức tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế, trong khi doanh thu sơ bộ quý III/2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Hai thương vụ còn có mối liên hệ về nguồn vốn. Theo Masan, tập đoàn dự kiến có khoảng 350 triệu USD nguồn lực tài chính liên quan đến MSR, gồm 125 triệu USD từ thương vụ Elmet và khoảng 225 triệu USD cổ tức dự kiến nhận từ MSR. Cùng với các nguồn tiền khác, khoản này góp phần tài trợ kế hoạch mua thêm MCH và giảm đòn bẩy tài chính.