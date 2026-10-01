Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao khối ngoại “bên trọng, bên khinh” hai công ty tỷ đô của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Một bên mua nghìn tỷ MSR, một bên bán mạnh tay MCH?

| | Doanh nghiệp

Đằng sau dòng tiền trái ngược tại hai công ty thuộc hệ sinh thái Masan là những thương vụ chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn.

Theo dữ liệu từ thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm đến hết phiên 16/10/2026, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3.589 tỷ đồng cổ phiếu Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR). Ngược lại, Masan Consumer (HoSE: MCH) bị bán ròng tới 8.590 tỷ đồng.

Vì sao khối ngoại “bên trọng, bên khinh” hai công ty tỷ đô của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: Một bên mua nghìn tỷ MSR, một bên bán mạnh tay MCH?- Ảnh 1.

Điều đáng chú ý là cả hai đều thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Tuy nhiên, sự trái ngược này chủ yếu xuất phát từ các thương vụ chuyển nhượng cổ phần lớn, thay vì phản ánh việc khối ngoại đồng loạt ưu ái công ty này và quay lưng với công ty kia.

Với MSR, động lực mua đến từ nhu cầu đảm bảo nguồn cung vonfram chiến lược của đối tác Mỹ. Ngày 1/10, Elmet Group hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan với giá khoảng 3.240 tỷ đồng, tương ứng mức định giá toàn công ty 2,5 tỷ USD.

Elmet không đơn thuần đầu tư tài chính mà còn là đối tác lâu năm trong chuỗi cung ứng của MSR. Hai bên đã ký thỏa thuận gia công và cung ứng khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm trong hơn 8 năm, với tổng doanh thu gộp ước tính 1,5 tỷ USD.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh vonfram ngày càng có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc. Cùng với đó, giá vonfram tăng mạnh giúp kết quả kinh doanh MSR cải thiện đột biến. Riêng quý II/2026, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 1.748 tỷ đồng, tăng hơn 9.500% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lực bán ròng hàng nghìn tỷ đồng tại MCH lại gắn với kế hoạch tăng sở hữu của chính Masan.

Ngày 9/10, MCH ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 64 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 9.600 tỷ đồng, phần lớn do khối ngoại bán ra. Cùng thời điểm, CTCP Đầu tư Lepus, công ty thuộc hệ sinh thái Masan, triển khai kế hoạch mua tối đa 73 triệu cổ phiếu MCH nhằm giúp tập đoàn nâng sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo báo cáo của Chứng khoán HSC, Lepus đã mua khoảng 64,3 triệu cổ phiếu với giá 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 9.645 tỷ đồng.

Lý do Masan muốn tăng sở hữu MCH là để hưởng phần lợi nhuận và cổ tức lớn hơn từ mảng hàng tiêu dùng. Công ty này đặt mục tiêu phân phối cổ tức tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế, trong khi doanh thu sơ bộ quý III/2026 tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Hai thương vụ còn có mối liên hệ về nguồn vốn. Theo Masan, tập đoàn dự kiến có khoảng 350 triệu USD nguồn lực tài chính liên quan đến MSR, gồm 125 triệu USD từ thương vụ Elmet và khoảng 225 triệu USD cổ tức dự kiến nhận từ MSR. Cùng với các nguồn tiền khác, khoản này góp phần tài trợ kế hoạch mua thêm MCH và giảm đòn bẩy tài chính.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp TGĐ Samsung Việt Nam

Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp TGĐ Samsung Việt Nam Nổi bật

Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục

Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 19/10: Haxaco lãi sau thuế 9 tháng gấp 40 lần cùng kỳ, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế gần 400 tỷ đồng

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 19/10: Haxaco lãi sau thuế 9 tháng gấp 40 lần cùng kỳ, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế gần 400 tỷ đồng

00:02 , 19/10/2026
Viettel nhận nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháo tự hành

Viettel nhận nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháo tự hành

00:02 , 19/10/2026
Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện cùng Elon Musk trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ở tuổi 50–59

Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện cùng Elon Musk trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ở tuổi 50–59

00:01 , 19/10/2026
Giám đốc SN 1988 đưa đặc sản Việt siêu mỏng 0,3 mm ra thế giới, mỗi tháng xuất 9 tấn sang Hàn Quốc, có mặt tại Mỹ, Nhật và châu Âu

Giám đốc SN 1988 đưa đặc sản Việt siêu mỏng 0,3 mm ra thế giới, mỗi tháng xuất 9 tấn sang Hàn Quốc, có mặt tại Mỹ, Nhật và châu Âu

22:31 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên