Ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện cùng Elon Musk trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ở tuổi 50–59

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, cập nhật ngày 18/10/2026, Elon Musk tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất thế giới với tài sản 908,5 tỷ USD. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 68 toàn cầu, với tài sản 33,8 tỷ USD.

Khi lọc danh sách theo nhóm tuổi 50-59, Elon Musk giữ vị trí số một, còn Chủ tịch Vingroup nằm trong nhóm 10 người giàu nhất.

Elon Musk dẫn đầu, tài sản vượt xa các tỷ phú cùng độ tuổi

Sinh năm 1971, Elon Musk hiện 55 tuổi. Ông là người đứng sau hãng xe điện Tesla, tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Khối tài sản của Elon Musk ghi nhận biến động lớn trong năm 2026, đặc biệt sau khi SpaceX tiến hành niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào tháng 6.

Theo Forbes, khi SpaceX bắt đầu giao dịch ngày 12/6, tài sản của Elon Musk đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt ngưỡng tài sản này theo ước tính của tạp chí.

Thời điểm đó, vốn hóa SpaceX đạt gần 2.000 tỷ USD khi bắt đầu giao dịch. Elon Musk nắm khoảng 38% cổ phần công ty, bao gồm cả quyền chọn. Bên cạnh SpaceX, cổ phần tại Tesla cũng đóng góp lớn vào khối tài sản của vị tỷ phú này.

Đến ngày 18/10, tài sản của Elon Musk được Forbes định giá 908,5 tỷ USD, giảm so với mức đỉnh hồi tháng 6 nhưng vẫn bỏ xa các tỷ phú cùng nhóm tuổi.

Đứng sau Elon Musk trong nhóm tuổi 50-59 là Larry Page và Sergey Brin, hai nhà đồng sáng lập Google, với tài sản lần lượt 279,3 tỷ USD và 257,1 tỷ USD. Như vậy, Elon Musk sở hữu khối tài sản lớn hơn tổng tài sản của cả hai nhà đồng sáng lập Google cộng lại.

Những cái tên khác xuất hiện trong nhóm dẫn đầu gồm Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel; Robin Zeng, Chủ tịch CATL; Ma Huateng, nhà đồng sáng lập Tencent; William Ding, nhà sáng lập NetEase; Andrea Pignataro, nhà sáng lập ION Group và Peter Thiel, nhà đồng sáng lập PayPal, Palantir.

Các tỷ phú này hoạt động chủ yếu trong những lĩnh vực như công nghệ, internet, phần mềm tài chính, đầu tư và sản xuất pin.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 10 trong nhóm tuổi 50-59

Ở vị trí thứ 10 trong nhóm tuổi này là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Sinh năm 1968, ông hiện 58 tuổi và là người Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thuộc nhóm tuổi 50-59.

Theo Forbes, tính đến ngày 17/10/2026, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 33,8 tỷ USD, xếp thứ 68 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Con số này cũng đưa ông tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam.

So với Elon Musk, tài sản của ông Vượng thấp hơn khoảng 27 lần. Tuy nhiên, khoảng cách về thứ hạng giữa hai doanh nhân trên bảng xếp hạng toàn cầu không phản ánh hết sự khác biệt về lĩnh vực kinh doanh.

Nếu Elon Musk tập trung vào công nghệ, xe điện, hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, ông Phạm Nhật Vượng xây dựng khối tài sản từ hệ sinh thái Vingroup, trong đó nổi bật là bất động sản và sản xuất ô tô điện.

Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraine trong thập niên 1990 với lĩnh vực thực phẩm ăn liền trước khi trở về Việt Nam đầu tư vào bất động sản. Từ các dự án du lịch và nhà ở, Vingroup dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất ô tô, năng lượng, hạ tầng và công nghiệp.

Hiện hệ sinh thái Vingroup có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes trong lĩnh vực bất động sản, VinFast trong lĩnh vực ô tô điện và Vinpearl trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Trong đó, VinFast đã niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ từ năm 2023. Doanh nghiệp cũng mở rộng sản xuất ra nước ngoài với các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia.

Quy mô kinh doanh của Vingroup tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo báo cáo thường niên năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 331.838 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.065 tỷ đồng, tăng 110%.

Sang quý II/2026, Vingroup tiếp tục ghi nhận doanh thu gần 118.000 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14.763 tỷ đồng, gấp khoảng 6,5 lần cùng kỳ năm trước.



