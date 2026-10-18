Bộ trưởng Lương Tam Quang gặp TGĐ Samsung Việt Nam

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã tiếp ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, trao đổi về kết quả và những định hướng hợp tác công nghệ giữa hai bên.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tại cuộc gặp, ông Na Ki Hong cho biết Samsung đã làm việc với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an để cụ thể hóa các nội dung hợp tác được đề xuất. Những lĩnh vực trọng tâm gồm đào tạo công nghệ bán dẫn, phát triển phần mềm tối ưu hóa cho trang thiết bị và tích hợp các sản phẩm di động của Samsung vào trang thiết bị của Bộ Công an .

Việc ứng dụng sản phẩm di động Samsung vào công tác nghiệp vụ công an đã được hai bên xác định là một trong ba hướng hợp tác trọng tâm từ tháng 7/2026, bên cạnh đào tạo công nghệ bán dẫn, AI và phát triển, thương mại hóa phần mềm ứng dụng AI.

Tại cuộc tiếp ngày 16/10, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đào tạo nhân lực công nghệ cao, đồng thời ưu tiên những chương trình gắn với nghiên cứu và phát triển sản phẩm phục vụ công nghiệp an ninh chuyên dụng.

Các hướng hợp tác được Bộ trưởng đề cập bao gồm phát triển phần mềm nhận diện sinh trắc học chuyên biệt, xây dựng hệ thống số hóa và xử lý văn bản tự động bằng AI, nghiên cứu chế tạo chip bảo mật cho thiết bị an ninh, cũng như hỗ trợ chuyên gia xây dựng phòng thí nghiệm AI, sinh trắc học và đo lường ảo.

Đây không phải lần đầu Bộ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Samsung. Theo các thông tin được công bố, kể từ tháng 3/2025, Bộ trưởng đã có ít nhất 4 cuộc gặp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Lần đầu vào ngày 5/3/2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Na Ki Hong tại Hà Nội, ngay sau khi ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam. Khi đó, Bộ trưởng đề nghị Samsung tăng cường đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, AI và nghiên cứu hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, giám sát an ninh quốc gia.

Đến ngày 8/6/2025, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đến thăm nhà máy Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Tại đây, ông đề nghị Samsung tiếp tục hợp tác với Bộ Công an trong phát triển công nghiệp an ninh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai tháng sau, ngày 11/8/2025, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp ông Kim Won Kyong, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung, tại Seoul. Cuộc gặp tập trung vào hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, AI, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Công an sẵn sàng hợp tác, liên doanh với các tập đoàn lớn để phát triển công nghiệp an ninh.

Sau những cuộc tiếp xúc này, một số chương trình hợp tác đã được triển khai trên thực tế.

Cụ thể, từ ngày 30/6 đến 26/8/2026, Cục Công nghiệp an ninh phối hợp với Samsung Việt Nam tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực công nghệ bán dẫn. Theo Báo Công an Nhân dân, 19 cán bộ khoa học kỹ thuật và giảng viên thuộc ba đơn vị công nghệ của Bộ Công an đã hoàn thành chương trình 120 giờ học chuyên sâu.

Các học viên đến từ Cục Công nghiệp an ninh, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Nội dung đào tạo bao gồm công nghệ vi mạch, quy trình sản xuất bán dẫn và chuỗi giá trị ngành công nghiệp này.

Về hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc Na Ki Hong cho biết sản lượng sản xuất của Samsung tại Việt Nam đã tăng mạnh nhờ nhu cầu đối với các dòng điện thoại thông minh mới trên thị trường toàn cầu. Tính đến hết tháng 9/2026, doanh thu và kim ngạch xuất khẩu của Samsung Việt Nam đều tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.