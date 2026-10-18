Tòa nhà 17 tầng trên đất vàng hiếm hoi tại TP.HCM: Cất nóc sau bài toán khó dưới lòng đất

Ngày 18/10, Công ty TNHH Vận tải Thương mại Dịch vụ MPC (MPC Group) tổ chức lễ cất nóc tòa nhà Luminous 141 tại số 139/4 – 141D – 143A Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Công trình có quy mô 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, cùng tầng tum và mái, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1.000 m². Tổng diện tích sàn xây dựng đạt hơn 13.100 m², gồm 62 căn hộ cao cấp và 6 sàn văn phòng cho thuê.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Nhựt. Giám đốc công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Luminous, cho biết việc thi công hai tầng hầm đậu xe gặp khó khăn do phải xử lý mạch nước ngầm lớn. Đây là một trong những thách thức kỹ thuật đáng kể của công trình, khiến chi phí đầu tư phần hầm tăng so với dự kiến ban đầu.

Sau khi hoàn thành phần kết cấu chính, Luminous 141 bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2027. Chủ đầu tư cho biết đã bắt đầu mở bán căn hộ từ tháng 10/2026.

Dự án được phát triển theo mô hình kết hợp không gian sống và làm việc. Ngoài các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ và penthouse, tòa nhà còn có 6 sàn văn phòng với diện tích khoảng 433–542 m² mỗi sàn. Đây cũng sẽ là nơi đặt trụ sở của MPC Group sau khi hoàn thành.

Chia sẻ về thị trường bất động sản trong bối cảnh lãi suất ở mức cao, ông Bùi Minh Nhựt cho rằng đây là diễn biến mang tính chu kỳ, góp phần điều chỉnh cung cầu và hình thành mặt bằng giá phù hợp hơn với từng phân khúc.

Ông Bùi Minh Nhựt. Giám đốc công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Luminous

Theo ông, tại TP.HCM, đặc biệt là các quận nội thành cũ, nhu cầu đối với chung cư hiện đại, chú trọng chất lượng sống đang gia tăng, với xu hướng được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng trẻ.

Đại diện MPC Group nhận định năm 2027 có thể chứng kiến nhiều căn nhà được bàn giao hơn, tập trung ở hai phân khúc là nhà ở xã hội và chung cư cao cấp tại khu vực nội thành.

Theo giới thiệu trên website, MPC Group còn có hoạt động trong lĩnh vực vận tải, ô tô và bất động sản. Ngoài Luminous 141, hệ thống Luminous giới thiệu các dự án căn hộ dịch tại Phú Nhuận và Thảo Điền Tp.HCM. Dự án Luminous 141 có tổng thầu là Công ty TNHH Weland và nhà thầu chính là CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 (DECOFI).