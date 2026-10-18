Độ Mixi vừa được xướng tên tại một sự kiện đặc biệt ở Hà Nội

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026.

Đáng chú ý, trong số những cá nhân được vinh danh có ông Phùng Thanh Độ, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Mixi Gaming, được đông đảo cộng đồng mạng biết đến với tên gọi Độ Mixi.

Chương trình tôn vinh tổng cộng 225 tổ chức, cá nhân, trong đó có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng; 26 tập đoàn, công ty cổ phần, tư nhân cùng 40 doanh nhân, nhà hảo tâm.

Các tập thể, cá nhân được ghi nhận vì những đóng góp trong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, chăm lo người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Độ Mixi sinh năm 1989, quê Cao Bằng, là một trong những streamer nổi tiếng tại Việt Nam, sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung và kinh doanh, anh còn được biết đến với nhiều chương trình thiện nguyện, đặc biệt là các hoạt động xây trường học tại vùng khó khăn và hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026. Ngay trong sự kiện, số tiền đăng ký ủng hộ được công bố đạt hơn 366 tỷ đồng.