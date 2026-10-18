Mỹ, Trung Quốc, EU cùng góp mặt trong cuộc chơi tỷ đô của Việt Nam, 1 doanh nghiệp thu nghìn tỷ/tháng

Cá tra là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những năm gần đây, xuất khẩu cá tra liên tục trở thành mặt hàng xuất khẩu đem về tỷ đô cho nước ta.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 9 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Con cá tra Việt Nam hiện đã có mặt trên khắp 150 thị trường.

Theo báo cáo ngành cá tra ngày 27/8 của Chứng khoán Mirae Asset, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn hiện là một trong những nhà xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt Nam, với các thị trường chính gồm Mỹ, Trung Quốc và EU. Vĩnh Hoàn cũng là một trong 5 doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam.

Ngoài cá tra, doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, collagen, gelatin và mở rộng sang lĩnh vực gạo thông qua công ty con Sa Giang.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), doanh thu của Vĩnh Hoàn đã lấy lại đà tăng trong tháng 8/2026, đạt 1.099 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cá tra - mặt hàng chủ lực của Vĩnh Hoàn - đạt 535 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, một số nhóm khác tăng khá mạnh, gồm sản phẩm phụ đạt 245 tỷ đồng, tăng 21%; sản phẩm hỗn hợp khác đạt 193 tỷ đồng, tăng 12%.

Doanh thu từ mì và bánh tráng tăng 30%, đạt 30 tỷ đồng; bánh phồng tôm tăng 20%, đạt 29 tỷ đồng; sản phẩm giá trị gia tăng đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 4%.

Diễn biến giữa các thị trường xuất khẩu của Vĩnh Hoàn tiếp tục trái chiều. Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 113 tỷ đồng, tăng 56%. Thị trường châu Âu đạt 267 tỷ đồng, tăng 10%. Ngược lại, doanh thu tại Mỹ giảm 15%, còn 231 tỷ đồng, trong khi thị trường nội địa giảm 13%, xuống 281 tỷ đồng.

Mirae Asset nhận định Trung Quốc đang ngày càng trở thành thị trường quan trọng đối với cá tra Việt Nam, nhưng cạnh tranh có thể gia tăng khi nhiều doanh nghiệp chuyển hướng bán hàng sang thị trường này. Tại EU, nhu cầu được đánh giá tương đối ổn định, song áp lực cạnh tranh cũng có thể tăng khi các nhà xuất khẩu tìm kiếm thêm thị trường ngoài Mỹ.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất, kể từ năm 2018 đã xây dựng thành công chương trình “trang trại xanh” với quy trình nuôi trồng, sản xuất cá tra khép kín, kiểm soát từ giống, nuôi trồng, thu hoạch đến chế biến, tiếp thị, bán hàng.

Trong một bài chia sẻ, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vĩnh Hoàn, cho biết, việc tối ưu hóa được sản xuất, khép kín hết, không để tồn cặn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa được lợi nhuận.

Vĩnh Hoàn không bỏ qua những bộ phận trước đây coi là phế phẩm cá tra như da, mỡ, nội tặng, hiện nay các bộ phận này đều được chế biến thành dầu cá tra, đa cá tra chiên giòn, collagen, Gelatin, nông bóng và bao tử cá tra đông lạnh đặc sản. Mô hình tuần hoàn của Vĩnh Hoàn không chỉ có giá trị trong chế biến sản phẩm giá trị cao từ phụ phẩm mà còn đang góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam.