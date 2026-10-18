Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ, Trung Quốc, EU cùng góp mặt trong cuộc chơi tỷ đô của Việt Nam, 1 doanh nghiệp thu nghìn tỷ/tháng

| | Doanh nghiệp

Mỹ, Trung Quốc, EU cùng góp mặt trong cuộc chơi tỷ đô của Việt Nam, 1 doanh nghiệp thu nghìn tỷ/tháng

Doanh nghiệp này thuộc top công ty hàng đầu Việt Nam.

Cá tra là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những năm gần đây, xuất khẩu cá tra liên tục trở thành mặt hàng xuất khẩu đem về tỷ đô cho nước ta.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 9 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Con cá tra Việt Nam hiện đã có mặt trên khắp 150 thị trường.

Theo báo cáo ngành cá tra ngày 27/8 của Chứng khoán Mirae Asset, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn hiện là một trong những nhà xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt Nam, với các thị trường chính gồm Mỹ, Trung Quốc và EU. Vĩnh Hoàn cũng là một trong 5 doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam.

Ngoài cá tra, doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, collagen, gelatin và mở rộng sang lĩnh vực gạo thông qua công ty con Sa Giang.

Mỹ, Trung Quốc, EU cùng góp mặt trong cuộc chơi tỷ đô của Việt Nam, 1 doanh nghiệp thu nghìn tỷ/tháng- Ảnh 1.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), doanh thu của Vĩnh Hoàn đã lấy lại đà tăng trong tháng 8/2026, đạt 1.099 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cá tra - mặt hàng chủ lực của Vĩnh Hoàn - đạt 535 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, một số nhóm khác tăng khá mạnh, gồm sản phẩm phụ đạt 245 tỷ đồng, tăng 21%; sản phẩm hỗn hợp khác đạt 193 tỷ đồng, tăng 12%.

Doanh thu từ mì và bánh tráng tăng 30%, đạt 30 tỷ đồng; bánh phồng tôm tăng 20%, đạt 29 tỷ đồng; sản phẩm giá trị gia tăng đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 4%.

Diễn biến giữa các thị trường xuất khẩu của Vĩnh Hoàn tiếp tục trái chiều. Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 113 tỷ đồng, tăng 56%. Thị trường châu Âu đạt 267 tỷ đồng, tăng 10%. Ngược lại, doanh thu tại Mỹ giảm 15%, còn 231 tỷ đồng, trong khi thị trường nội địa giảm 13%, xuống 281 tỷ đồng.

Mirae Asset nhận định Trung Quốc đang ngày càng trở thành thị trường quan trọng đối với cá tra Việt Nam, nhưng cạnh tranh có thể gia tăng khi nhiều doanh nghiệp chuyển hướng bán hàng sang thị trường này. Tại EU, nhu cầu được đánh giá tương đối ổn định, song áp lực cạnh tranh cũng có thể tăng khi các nhà xuất khẩu tìm kiếm thêm thị trường ngoài Mỹ.

Mỹ, Trung Quốc, EU cùng góp mặt trong cuộc chơi tỷ đô của Việt Nam, 1 doanh nghiệp thu nghìn tỷ/tháng- Ảnh 2.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quá trình sản xuất, kể từ năm 2018 đã xây dựng thành công chương trình “trang trại xanh” với quy trình nuôi trồng, sản xuất cá tra khép kín, kiểm soát từ giống, nuôi trồng, thu hoạch đến chế biến, tiếp thị, bán hàng.

Trong một bài chia sẻ, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vĩnh Hoàn, cho biết, việc tối ưu hóa được sản xuất, khép kín hết, không để tồn cặn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa được lợi nhuận.

Vĩnh Hoàn không bỏ qua những bộ phận trước đây coi là phế phẩm cá tra như da, mỡ, nội tặng, hiện nay các bộ phận này đều được chế biến thành dầu cá tra, đa cá tra chiên giòn, collagen, Gelatin, nông bóng và bao tử cá tra đông lạnh đặc sản. Mô hình tuần hoàn của Vĩnh Hoàn không chỉ có giá trị trong chế biến sản phẩm giá trị cao từ phụ phẩm mà còn đang góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Theo Pha Lê

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục

Nhựa Bình Minh gãy chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục Nổi bật

Thiếu gia Trần Anh Đức con trai Chủ tịch ngân hàng MSB mua 20 triệu cổ phiếu, lãi ngay 30 tỷ sau 1 tháng

Thiếu gia Trần Anh Đức con trai Chủ tịch ngân hàng MSB mua 20 triệu cổ phiếu, lãi ngay 30 tỷ sau 1 tháng Nổi bật

100 người đưa khối thép 3.400 tấn, dài gần 200 m lên sà lan khổng lồ, vượt 124 km đường thủy để thực hiện công việc đặc biệt giữa TP.HCM

100 người đưa khối thép 3.400 tấn, dài gần 200 m lên sà lan khổng lồ, vượt 124 km đường thủy để thực hiện công việc đặc biệt giữa TP.HCM

12:36 , 18/10/2026
Gia Lai: Mời thầu 3 dự án điện gió hơn 10.500 tỷ đồng

Gia Lai: Mời thầu 3 dự án điện gió hơn 10.500 tỷ đồng

10:59 , 18/10/2026
Cục Thuế phản hồi đề xuất tính thuế theo tỷ lệ doanh thu với tất cả hộ kinh doanh

Cục Thuế phản hồi đề xuất tính thuế theo tỷ lệ doanh thu với tất cả hộ kinh doanh

10:52 , 18/10/2026
Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

Quốc Cường Gia Lai gây chú ý sau tái bổ nhiệm CEO

10:48 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên