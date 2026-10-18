100 người đưa khối thép 3.400 tấn, dài gần 200 m lên sà lan khổng lồ, vượt 124 km đường thủy để thực hiện công việc đặc biệt giữa TP.HCM

Sáng 18/10, một đoàn tàu kéo đặc biệt rời cảng Đông Xuyên, khu vực Vũng Tàu, mang theo tổ hợp kết cấu thép nặng 3.400 tấn trên sà lan khổng lồ. Hành trình dài 124 km qua các vùng nước ven biển và hệ thống sông sẽ đưa khối kết cấu này về trung tâm TP.HCM, phục vụ một trong những công đoạn quan trọng nhất của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Đây là nhịp chính của cây cầu có thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều đáng chú ý là toàn bộ tổ hợp kết cấu được chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh tại nhà máy của một doanh nghiệp Việt Nam: Tập đoàn Đại Dũng.



Cuộc vận chuyển đặc biệt của khối thép 3.400 tấn

Thay vì vận chuyển từng cấu kiện về trung tâm thành phố rồi lắp ghép trên sông, Đại Dũng lựa chọn phương án tổ hợp hoàn chỉnh tại nhà máy trước khi đưa toàn bộ lên sà lan chuyên dụng.

Tại nhà máy Đại Dũng Shipyard ở Khu công nghiệp Đông Xuyên, các cấu kiện được gia công thành hàng chục phân đoạn. Riêng phần vòm có 14 bộ kết cấu tạo hình lá dừa nước, kết hợp với các dầm và ống thép chịu lực. Có thời điểm, khoảng 500 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục để hoàn thiện công trình.

Đêm 15/10, chiến dịch đưa tổ hợp thép xuống sà lan chính thức bắt đầu. Hơn 100 nhân sự cùng 30 module xe tự hành đa trục SPMT được huy động để di chuyển khối kết cấu từ bãi tổ hợp ra cầu cảng.

Tiếp nhận khối thép là sà lan Trung Nam S05, dài khoảng 109 m, rộng gần 37 m, có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn.

Đây là công đoạn đòi hỏi tính toán chính xác về tải trọng và độ cân bằng. Khi các module xe lần lượt đưa khối thép lên boong, nước trong các két dằn của sà lan phải được bơm vào hoặc xả ra liên tục để điều chỉnh độ nghiêng và mớn nước.

Sau khoảng 4 giờ, toàn bộ tổ hợp được đưa vào vị trí, đặt lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông nhằm phân bổ tải trọng và giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Khoảng 2h15 sáng 16/10, công tác chuyển tải cơ bản hoàn tất. Các đơn vị sau đó tiếp tục chằng buộc, kiểm tra hệ thống neo giữ và chuẩn bị phương án lai dắt.

Đến 5h40 sáng 18/10, đoàn tàu chính thức xuất phát. Theo ghi nhận của Báo Tuổi Trẻ, khoảng 11h cùng ngày, đoàn đã tiến vào khu vực phao số 7-8 trên luồng Soài Rạp.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu lai hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu dự phòng. Trong đó, các tàu kéo chủ lực được trang bị hệ thống chân vịt có khả năng xoay 360 độ, hỗ trợ điều khiển sà lan trong những khu vực luồng lạch phức tạp.

Theo kế hoạch, hành trình khoảng 67 hải lý, tương đương 124 km, kéo dài hai ngày. Đoàn đi từ cảng Đông Xuyên qua vịnh Gành Rái, luồng Soài Rạp, sau đó tiến vào hệ thống sông Nhà Bè và sông Sài Gòn.

Dự kiến chiều 19/10, khối kết cấu sẽ được đưa đến khu vực bến Bạch Đằng. Sau đó, các đơn vị thi công tiến hành xoay, nâng hạ và định vị nhịp chính để kết nối với hai phần cầu đã xây dựng từ hai bờ, hướng tới hợp long ngày 21/10.

Để phục vụ công việc này, cơ quan chức năng TP.HCM đã lên phương án hạn chế lưu thông trên nhiều tuyến luồng hàng hải trong hai ngày vận chuyển, đồng thời tạm cấm phương tiện thủy qua khu vực công trường trong các khung giờ thi công ngày 19, 21 và 22/10. Doanh nghiệp Việt đứng sau những kết cấu thép khổng lồ Đơn vị đảm nhận gia công và lắp đặt kết cấu vòm thép là Tập đoàn Đại Dũng, doanh nghiệp cơ khí chế tạo được thành lập năm 1995, gắn với tên tuổi doanh nhân Trịnh Tiến Dũng. Khởi đầu từ một xưởng cơ khí tại TP.HCM, Đại Dũng hiện phát triển thành hệ thống sản xuất kết cấu thép, cơ khí công nghiệp và đóng tàu quy mô lớn. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tập đoàn có 6 cụm nhà máy trên cả nước, tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Sản phẩm của Đại Dũng đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp từng tham gia chế tạo kết cấu thép cho các công trình quốc tế lớn, nổi bật là sân vận động Lusail tại Qatar, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022, cùng sân vận động 974 được xây dựng từ các module container. Trong nước, Đại Dũng tham gia nhiều dự án như sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Đại Dũng cũng đang mở rộng sang lĩnh vực đóng tàu. Tháng 5/2026, doanh nghiệp hạ thủy tàu chở dầu và hóa chất trọng tải 21.800 DWT tại nhà máy Đại Dũng Shipyard. Nhà máy này nằm ngay tại cảng Đông Xuyên, nơi vừa diễn ra chiến dịch chuyển tải nhịp cầu 3.400 tấn. Cơ sở có diện tích giai đoạn đầu khoảng 10 ha, được đầu tư để sản xuất các cấu kiện công nghiệp nặng, thiết bị ngoài khơi và đóng tàu. Với dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, việc hoàn thiện nhịp chính ngay tại nhà máy rồi vận chuyển nguyên tổ hợp giúp hạn chế công việc lắp ráp trực tiếp trên sông, nơi có mật độ tàu thuyền lưu thông cao. Đổi lại, phương án này đặt ra yêu cầu đặc biệt về vận chuyển, tính toán thủy triều và khả năng định vị kết cấu nặng hàng nghìn tấn. Công trình mà Đại Dũng đang tham gia có tổng chiều dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng 6-11 m, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí dự án do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Phương án kiến trúc được phát triển bởi liên danh Chodai, Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam và đơn vị kiến trúc Niwa, lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng Nam Bộ. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến kết nối dành cho người đi bộ giữa khu vực trung tâm TP.HCM và Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm không gian công cộng, tham quan và ngắm cảnh trên sông Sài Gòn.

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 187 m, có kết cấu vòm thép không gian cao hơn 20 m. Theo thông tin từ đơn vị tài trợ dự án, phần vòm thép nặng khoảng 1.400 tấn, trong khi hệ khung đỡ phục vụ vận chuyển và lắp đặt nặng khoảng 2.000 tấn, nâng tổng trọng lượng tổ hợp lên 3.400 tấn.