Giá bán một loại hóa chất tăng 259%, công ty con của doanh nghiệp khai thác vàng lớn nhất Việt Nam báo lãi gấp 4 lần

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (UPCoM: TMG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 443,3 tỷ đồng, tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 47,6% lên 337,4 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 106 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,7% lên 23,9%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Kim loại màu Thái Nguyên báo lãi trước thuế 83,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 305,4% so với mức 16,5 tỷ đồng của quý III/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tăng mạnh chủ yếu nhờ giá bán các sản phẩm chính đi lên. Cụ thể, giá bán kẽm thỏi tăng 34,2%, tinh quặng chì tăng 51,5%, trong khi giá bán axit sunfuric tăng tới 259% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kim loại màu Thái Nguyên ghi nhận doanh thu gần 1.164 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 186,3 tỷ đồng, tăng gần 186%; lợi nhuận sau thuế đạt 148,8 tỷ đồng, tăng 187,2%.

Nắm hơn 213 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, giảm gần một nửa dư nợ vay

Bên cạnh lợi nhuận tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh của Kim loại màu Thái Nguyên cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 194,1 tỷ đồng, tăng 62,8% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 769,2 tỷ đồng, tăng 21,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 163,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn có 50 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở chiều ngược lại, tổng dư nợ vay tài chính giảm từ 83,4 tỷ đồng đầu năm xuống còn 43,5 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 48%.

Tuy nhiên, hàng tồn kho tăng hơn 121%, từ 62,4 tỷ đồng lên 138,1 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng từ 340,2 tỷ đồng lên 436 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải trả người lao động và nghĩa vụ thuế tăng.

Về cơ cấu sở hữu, Kim loại màu Thái Nguyên là công ty con của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico, mã chứng khoán KSV), doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam.

Vimico hiện nắm giữ 51% vốn tại Kim loại màu Thái Nguyên, tương ứng 9,18 triệu cổ phiếu TMG. Công ty có vốn điều lệ 180 tỷ đồng.