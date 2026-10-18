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“Vua Khay-Inox” bị xử phạt vì bán hơn 2.000 sản phẩm vi phạm nhãn hàng hóa

| | Doanh nghiệp

“Vua Khay-Inox” bị xử phạt vì bán hơn 2.000 sản phẩm vi phạm nhãn hàng hóa

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xử phạt một hộ kinh doanh bán hơn 2.000 khay thực phẩm, khay nhà bếp qua Facebook do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Ngày 15/10/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh N.D.S. tại thôn Đại Ninh, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Hộ kinh doanh do anh N.D.S. (SN 1997, trú tại thôn Trình Nhì, xã Tiền Hải) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh này sử dụng tài khoản Facebook “Vua Khay-Inox” để thường xuyên đăng tải hình ảnh, video và livestream giới thiệu, bán sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang kinh doanh 2 mặt hàng gồm 1.500 khay đựng thực phẩm và 630 khay dùng trong nhà bếp, với tổng trị giá 20,43 triệu đồng.

Hưng Yên xử phạt tài khoản “Vua Khay-Inox” vì vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên đều có nhãn nhưng không thể hiện thông tin về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 8 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh N.D.S. về hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, livestream bán hàng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ năm 2026, các lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trên môi trường mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Đời sống & Pháp luật

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