Xác minh loạt giao dịch từ 10 triệu đồng qua các ngân hàng MBBank, BIDV, VCB, ACB, SHB, TECHCOMBANK,...: Khởi tố Phạm Thị Miên SN 1993

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội "Rửa tiền" và 03 bị can về hành vi "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 324 và Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên sinh năm 1993 thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng và Phạm Hưng Duy sinh năm 2000 thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng do có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram.

Tại đây Miên và Duy nói chuyện các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ thông tin của đối tượng), thì được các đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng gồm MBBank, BIDV, VCB, VIETINBANK, ACB, SHB, Ngân hàng Kiên Long, TECHCOMBANK, HDBank… Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy đều gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, tại đây Miên và Duy được các đối tượng đón đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền, các giao dịch này từ 10.000.000 đồng trở lên.

Thủ đoạn rửa tiền của các đối tượng như sau, Khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó.

Khi nhận được tiền, các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau là giúp các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc của mình, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi "Rửa tiền" đồng thời khởi tố 03 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc". Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên