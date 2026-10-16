Ngân hàng thông báo khẩn: Người dùng tài khoản nhanh chóng gỡ ứng dụng này khỏi điện thoại!

Theo thông tin khách hàng cung cấp, ứng dụng hiển thị tên nhà phát triển "KienlongBank Asset Management Company", dễ gây nhầm lẫn rằng đây là sản phẩm có liên quan đến Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Qua thông tin phản ánh, website kbanhanh.com có giới thiệu dịch vụ cho vay với mức lãi suất được hiển thị từ 20% đến 40%. Ứng dụng đồng thời có thông tin về việc thu thập quyền truy cập danh bạ (Contacts). Những dấu hiệu này tiềm ẩn nguy cơ người dùng bị thu thập, khai thác dữ liệu cá nhân ngoài mong muốn, cũng như đối mặt với các rủi ro về tài chính và quyền riêng tư.

Đáng chú ý, KienlongBank đã tiếp nhận trường hợp khách hàng tải ứng dụng KBAnhanh, cung cấp hình ảnh khuôn mặt và căn cước công dân (CCCD) để đăng ký vay vốn. Sau đó, khách hàng phát hiện ứng dụng hiển thị các khoản vay với số tiền giải ngân và nghĩa vụ thanh toán không như kỳ vọng. Khách hàng cũng phản ánh đã liên hệ số điện thoại được cung cấp nhưng không nhận được phản hồi.

KienlongBank khẳng định KBAnhanh/KBA Nhanh không phải ứng dụng chính thức của ngân hàng. Việc sử dụng tên gọi hoặc thông tin nhận diện có yếu tố KienlongBank không đồng nghĩa với việc ứng dụng được Ngân hàng phát triển, quản lý hay bảo chứng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản, KienlongBank khuyến cáo khách hàng không tải, cài đặt hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng nêu trên; không cung cấp CCCD, hình ảnh khuôn mặt, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu cá nhân cho các ứng dụng chưa được xác minh. Khách hàng cần thận trọng với các lời mời vay tiền trực tuyến có điều kiện không minh bạch, đặc biệt khi ứng dụng yêu cầu quyền truy cập danh bạ hoặc thông tin nhạy cảm không cần thiết.

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân, khách hàng nên ngừng tương tác với ứng dụng, rà soát và thu hồi các quyền truy cập đã cấp nếu có thể; chủ động liên hệ KienlongBank qua các kênh chính thức để được hướng dẫn bảo vệ tài khoản khi cần thiết. Nếu phát sinh khoản vay bất thường, bị yêu cầu chuyển tiền không rõ căn cứ, hoặc nhận được tin nhắn, cuộc gọi đe dọa, khách hàng cần lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý.

KienlongBank khuyến nghị khách hàng luôn xác minh nguồn gốc ứng dụng và thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi thực hiện giao dịch tài chính. Chủ động cảnh giác trước các dấu hiệu mạo danh là cách thiết thực để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài sản và quyền lợi của chính mình.