Trước 30/6/2027, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng bắt buộc phải hoàn thành liên kết với VNeID

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Văn bản bổ sung quy định bắt buộc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử đối với các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 12 lĩnh vực.

Theo khoản 9 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được bổ sung tại Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, các lĩnh vực thuộc diện áp dụng gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với các tài khoản giao dịch điện tử đã được tạo lập trước ngày Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực, Chính phủ quy định thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực cụ thể theo từng lĩnh vực.

Cụ thể, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực, gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam, phải hoàn thành liên kết, xác thực trước ngày 31/12/2026.

Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, thời hạn được kéo dài đến trước ngày 30/6/2027. Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực này được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Quy định áp dụng đối với tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động ngân hàng. Người dùng cần theo dõi thông báo và hướng dẫn từ ngân hàng đang sử dụng để xác định tài khoản của mình có thuộc diện phải liên kết, xác thực hay không.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định các tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng, khi các nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và được kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Đối với những lĩnh vực khác ngoài danh mục nêu trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ban hành danh mục cụ thể các giao dịch điện tử bắt buộc phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.