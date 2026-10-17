CSGT đề nghị 619 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Hưng Yên ghi nhận 619 lượt phương tiện vi phạm giao thông trong một tuần, còn tại Thanh Hóa, một người đi xe máy bị phạt 6 triệu đồng vì tái diễn 8 hành vi vi phạm trong 9 ngày.
- 16-10-2026Tất cả người dân có ô tô, xe máy chú ý thông báo mới nhất của công an
- 16-10-2026Công an đề nghị 619 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội trong tuần từ ngày 5/10 đến ngày 11/10/2026. Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 619 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 31 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông qua hệ thống camera giám sát, gồm 11 ô tô và 20 mô tô:
Vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn nhất trong đợt ghi nhận này. Qua tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông phát hiện 562 lượt phương tiện chạy quá tốc độ, gồm 156 ô tô và 406 mô tô.
Các phương tiện vi phạm bao gồm:
|
17A-268.69
|
89H-199.47
|
15H-122.76
|
30H-5070
|
15K-572.30
|
15K-705.86
|
17A-584.82
|
17A-254.48
|
89H-101.22
|
30A-289.13
|
15K-821.75
|
29M-4419
|
34A-847.32
|
34A-743.52
|
89A-672.30
|
36N-2263
|
17A-372.32
|
17A-481.73
|
30M-510.39
|
17A-194.23
|
17H-044.17
|
29K-058.62
|
18A-361.33
|
17A-207.97
|
17A-377.64
|
89A-869.54
|
89A-890.80
|
17A-295.67
|
17A-585.62
|
30H-545.27
|
30H-215.73
|
17A-438.92
|
30B-034.67
|
30K-992.58
|
14M-0806
|
35RM-000.75
|
15R-138.53
|
15H-371.49
|
30G-343.18
|
34A-457.90
|
20C-147.18
|
15K-582.35
|
34C-448.17
|
34A-339.59
|
35A-979.39
|
89A-552.02
|
15H-216.42
|
15K-135.63
|
29RM-037.44
|
89C-318.80
|
30K-688.41
|
17A-156.33
|
18LD-000.86
|
29T-6945
|
89A-609.78
|
29K-202.29
|
90A-069.09
|
35C-149.80
|
17H-030.23
|
99C-163.16
|
15K-691.65
|
18A-176.39
|
15A-714.72
|
34A-350.35
|
17A-363.91
|
18A-473.16
|
30E-147.93
|
90H-002.42
|
15K-486.97
|
98H-075.27
|
98A-532.57
|
15B-259.56
|
14A-772.55
|
15E-000.30
|
89A-219.55
|
17A-489.14
|
30H-076.17
|
17H-061.94
|
18A-101.27
|
17H-033.80
|
17A-172.57
|
17A-294.01
|
34C-365.62
|
29RM-061.67
|
29A-882.46
|
34C-361.33
|
34B-104.07
|
89H-077.52
|
89C-126.39
|
36H-236.27
|
30K-144.95
|
34B-055.60
|
14A-636.35
|
89A-557.50
|
89A-564.29
|
89A-499.17
|
15B-366.41
|
89B1-927.54
|
89B2-076.00
|
30F-1588
|
17A-244.68
|
90A-803.78
|
89H-086.20
|
34A-976.10
|
34A-118.77
|
89H-111.75
|
15K-817.22
|
30B-466.92
|
30F-514.24
|
89C-318.84
|
17F-004.20
|
35A-328.75
|
30H-269.68
|
36A-131.83
|
15K-759.47
|
34A-239.11
|
37A-958.29
|
29H-803.95
|
89C-319.72
|
29K-049.31
|
30M-645.51
|
14K-033.42
|
99H-037.72
|
89A-191.52
|
15B-356.41
|
17A-268.30
|
17A-207.87
|
89A-638.91
|
20B-210.81
|
14A-826.64
|
98D-006.24
|
17RM-002.12
|
89A-826.95
|
30K-109.53
|
89C-180.87
|
30Z-7571
|
15K-714.39
|
30M-272.86
|
34A-036.78
|
35H4-0692
|
30F-611.62
|
15A-968.74
|
60H-343.13
|
89C-179.91
|
17A-388.89
|
14A-916.07
|
17A-212.45
|
30L-563.43
|
30A-853.17
|
30L-816.12
|
15K-631.72
|
29K-025.83
|
98C-344.25
|
29H-979.06
|
30G-967.86
|
34E-015.05
|
89AC-248.45
|
35AC-042.71
|
17B4-328.93
|
17B9-486.67
|
88D1-173.45
|
15AB-114.58
|
34B1-306.83
|
29V3-264.89
|
89AH-001.60
|
36B8-246.59
|
34F9-7230
|
89K2-2555
|
29B2-001.04
|
34B3-767.58
|
89F1-120.87
|
29L1-932.86
|
19AA-151.94
|
34B3-744.52
|
29Y1-385.02
|
29M1-768.27
|
34S1-293.57
|
36C1-510.41
|
89L1-259.86
|
70G1-925.48
|
18G1-066.89
|
18H1-680.98
|
15AC-298.20
|
34B2-322.12
|
34E1-220.26
|
29L1-103.83
|
17M3-0023
|
90H5-6174
|
17B4-676.94
|
16L8-6325
|
17AH-020.25
|
26D1-406.34
|
15AC-474.23
|
34D1-456.68
|
34AA-160.02
|
34S1-121.23
|
34B1-377.95
|
34B5-163.81
|
18KA-019.66
|
34AH-042.65
|
89L1-021.77
|
48D1-019.94
|
37M1-282.60
|
21B2-213.74
|
29AH-001.43
|
34B4-476.81
|
34AS-151.30
|
29C2-052.10
|
62P2-166.50
|
89K3-9459
|
98AE-105.87
|
34B4-391.09
|
11B1-091.08
|
15AB-781.21
|
15AB-832.49
|
17AE-091.01
|
15AD-037.89
|
29L5-635.17
|
34D1-393.05
|
98AK-074.14
|
36E1-451.15
|
34AK-005.18
|
14Z1-598.75
|
69AA-805.09
|
47H1-148.84
|
60L7-5499
|
34B1-805.96
|
34E1-083.70
|
89F1-582.10
|
34B4-619.31
|
17B4-353.60
|
29H1-701.71
|
34B1-508.05
|
34B3-634.71
|
34S1-200.27
|
89E1-708.40
|
15AB-771.78
|
18S4-2340
|
26D1-429.56
|
29H1-7401
|
29L1-932.86
|
34B3-821.65
|
34M-053.96
|
90B3-661.34
|
15AA-153.53
|
18H1-581.28
|
29A1-158.84
|
29T8-9804
|
29Y5-180.80
|
29Z1-353.12
|
34AE-093.18
|
34B4-789.56
|
34B5-015.40
|
89F1-331.93
|
15AB-426.68
|
15AB-961.63
|
15B3-591.40
|
18KA-028.74
|
29H2-040.43
|
29B5-170.65
|
34B1-770.71
|
34B4-201.62
|
34D1-485.63
|
34P1-005.78
|
34S1-271.87
|
36D1-743.12
|
88L1-110.36
|
89AA-778.39
|
89K8-0207
|
28G1-240.23
|
15AB-548.74
|
29V5-215.11
|
18E1-492.55
|
34M6-5023
|
34B2-539.60
|
15AB-277.84
|
18G1-498.74
|
34AS-091.48
|
34D1-498.73
|
14B1-192.66
|
15AB-833.43
|
15B1-985.84
|
34E1-394.35
|
26AX-323.48
|
34B3-922.65
|
34D1-464.34
|
59Z1-500.36
|
34F1-397.54
|
34B4-842.72
|
34AA-410.57
|
34N3-4232
|
34S1-292.68
|
17B5-637.71
|
34F1-075.84
|
23B1-675.23
|
29H1-969.64
|
34S1-245.58
|
29Y5-024.52
|
89AB-160.53
|
99K1-106.87
|
34B2-453.11
|
34B1-768.37
|
36B5-193.32
|
29L1-983.21
|
15AC-260.54
|
89F1-634.65
|
18KA-060.45
|
34AS-233.12
|
15AK-072.51
|
18B2-700.76
|
34E1-065.38
|
34AK-043.95
|
34E1-247.12
|
17AH-072.83
|
26AA-481.24
|
15-474-P6
|
34S1-021.81
|
15AG-470.02
|
34B5-163.10
|
29N1-856.95
|
15N1-261.41
|
34AC-069.71
|
34D1-350.87
|
29D1-768.83
|
34AN-027.69
|
18BA-037.56
|
29S2-102.92
|
29AE-895.43
|
34B2-779.13
|
17B2-337.32
|
17AA-749.54
|
34B2-451.41
|
34B3-563.71
|
26AB-235.73
|
34AS-271.95
|
89F1-018.71
|
34F1-117.03
|
88H1-331.62
|
30L2-3786
|
29L1-614.08
|
34D1-225.82
|
98AA-416.21
|
22B1-621.51
|
34E1-369.24
|
89K8-571.13
|
15AA-694.00
|
15B4-344.70
|
15F1-263.46
|
18F1-486.00
|
21C1-158.58
|
26AA-306.20
|
34B4-987.34
|
34B5-078.81
|
34L1-048.11
|
34P4-7502
|
36AB-784.69
|
37G1-909.94
|
17B5-684.48
|
34B4-551.91
|
34B3-558.01
|
34B4-749.11
|
15AB-346.38
|
34B1-177.29
|
98B3-656.75
|
29N1-374.60
|
89F1-037.77
|
89F1-640.01
|
34B1-712.32
|
34B4-098.23
|
98AA-077.31
|
89F1-509.98
|
26K5-3114
|
15AB-710.88
|
34M2-3421
|
15L1-023.50
|
17B2-868.17
|
18H1-822.60
|
15B3-909.50
|
14K1-179.32
|
15D1-242.54
|
34B4-045.51
|
34D1-367.66
|
15AK-134.62
|
34F1-221.19
|
16P9-5978
|
89F1-368.78
|
34C1-522.50
|
75E1-223.21
|
89AA-234.87
|
34S1-187.62
|
15AB-225.15
|
29AF-036.93
|
15AH-121.09
|
14AA-041.50
|
89AB-010.80
|
79N1-422.74
|
88L1-080.41
|
34B4-641.71
|
29AB-289.68
|
14F3-3437
|
15AB-689.95
|
23E1-247.73
|
27AA-407.42
|
29Y35-099.12
|
34AA-560.24
|
34B3-634.71
|
34B3-709.90
|
89AE-018.17
|
89F1-324.39
|
89F1-567.45
|
34M4-6294
|
21E1-540.76
|
17B4-353.60
|
34B1-103.97
|
34B4-479.72
|
89AB-753.28
|
34B3-634.711
|
17H2-6648
|
34B5-127.17
|
29AF-870.10
|
15P1-105.07
|
15B1-268.24
|
34M1-060.07
|
15A1-012.49
|
29AX-084.47
|
29L1-081.79
|
17B2-010.59
|
36F1-078.08
|
29P1-557.75
|
15AA-993.68
|
17AK-037.60
|
34AA-560.24
|
34F1-075.84
|
34B4-262.95
|
34B2-127.52
|
17B1-767.79
|
17AK-542.13
|
17B7-168.58
|
29L5-352.79
|
89AB-029.39
|
89B1-786.27
|
34S1-127.71
|
49K1-290.97
|
89AC-210.03
|
18D1-418.83
|
89B1-881.55
|
51R1-2548
|
89F1-0514
|
89B2-143.82
|
59E1-333.12
|
36AC-883.65
|
17B5-379.72
|
34AA-417.96
|
89AA-946.67
|
17B3-294.57
|
89AD-013.18
|
35B2-832.85
|
15B2-111.36
|
15N1-217.86
|
27N1-248.75
|
89B1-192.67
|
15H2-462.38
|
89G1-094.13
|
15B2-111.36
|
35AA-778.26
|
17AH-049.97
|
89AB-559.46
|
89AA-638.71
|
15K1-288.35
|
34F1-174.23
|
17B1-373.32
|
89AC-116.26
|
89AC-367.39
|
17B1-579.22
|
17B3-583.26
|
89AA-824.58
|
17AA-230.45
|
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Bên cạnh đó, hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động ghi nhận thêm 17 lượt phương tiện vi phạm lỗi tương tự.
Ngoài ra, camera giám sát phát hiện 5 lượt phương tiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận 4 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và ghi hình như sau:
Bên cạnh đó, tại Thanh Hóa, hệ thống camera giám sát giao thông cũng giúp lực lượng chức năng phát hiện trường hợp tái diễn nhiều hành vi vi phạm trong thời gian ngắn.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua trích xuất dữ liệu camera tại một số nút giao trên địa bàn phường Hạc Thành, từ ngày 3/10 đến ngày 11/10/2026, lực lượng chức năng ghi nhận một người điều khiển xe mô tô vi phạm 4 lượt, với tổng cộng 8 hành vi.
Người liên quan là D.C.H.K., sinh năm 2007, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời người này đến làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm.
Căn cứ các quy định được cơ quan công an viện dẫn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt hành chính trường hợp này với tổng số tiền 6 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, việc xử lý căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP và Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung liên quan.
Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách khi đi mô tô, xe gắn máy; không chở quá số người quy định. Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát cũng góp phần hỗ trợ phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm, kể cả những trường hợp tái diễn nhiều lần.
Hân Ly
Đời sống & Pháp luật