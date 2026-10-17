Bổ sung biển báo khoảng cách trên 7 tuyến cao tốc, chốt hạn 31/10

7 tuyến cao tốc phải rà soát, bổ sung biển báo

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng một số tỉnh, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát, bố trí và lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên đường cao tốc.

Động thái này nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu bổ sung biển báo khoảng cách trên 7 tuyến cao tốc, báo cáo kết quả trước ngày 31/10.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng phải khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan lắp đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn, giúp người lái xe nhận biết và chấp hành đúng quy định.

Trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến để tổ chức triển khai.

Các tuyến được yêu cầu thực hiện gồm cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP.HCM - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Việc triển khai tập trung vào các đoạn tuyến, vị trí đang áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Việc lắp đặt không được thực hiện một cách máy móc

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị bố trí vạch kẻ đường xác định khoảng cách xe theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, trong đó sử dụng vạch 7.8 để hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Cùng với đó, các đơn vị phải lắp đặt hệ thống biển báo khoảng cách xe với các mốc 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m tại những vị trí được Cục Cảnh sát giao thông xác định vào đầu tháng 10/2026.

Đáng chú ý, việc lắp đặt không được thực hiện một cách máy móc tại tất cả các vị trí. Đối với những đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên sẽ thống nhất chưa bố trí vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu rà soát những vị trí đã có hệ thống báo hiệu khoảng cách an toàn nhưng bị mòn, mờ hoặc chưa đầy đủ các mốc quy định, đặc biệt là biển báo khoảng cách 150 m và 200 m, để kịp thời khắc phục, bổ sung.

Đối với các tuyến cao tốc vẫn sử dụng vạch kẻ đường, biển báo khoảng cách theo những quy chuẩn ban hành trước năm 2024, đơn vị quản lý có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

Về kinh phí, đối với những tuyến cao tốc sử dụng ngân sách trung ương, chi phí phát sinh ngoài hợp đồng và công tác bảo dưỡng thường xuyên sẽ được xem xét xử lý thông qua dự án đột xuất theo quy định.

Riêng các tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức PPP thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ được ủy quyền thỏa thuận bổ sung kinh phí để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện, đồng thời đưa khoản chi này vào phương án tài chính của dự án.

Đối với những trường hợp còn lại, VEC và các Sở Xây dựng có trách nhiệm bố trí nguồn lực hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đơn vị phải tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31/10.