Sáng nay (17/10), Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Tiếp đến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trình Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Vào phiên họp buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án luật ở hội trường, sau đó thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10, dự kiến bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2, từ ngày 20-21/11.

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày làm việc, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiều dự án luật quan trọng được xem xét, thông qua, trong đó có Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi)…

Đồng thời, Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành 1 ngày (dự kiến ngày 12/11) để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 trong 6 vấn đề, lĩnh vực để chất vấn, gồm: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội dự kiến bế mạc ngày 21/11.