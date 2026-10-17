Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh

Đảng ủy Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) và sơ kết 9 tháng năm 2026. Bước vào giai đoạn "nước rút" cuối năm, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, quyết định kết quả hoàn thành mục tiêu của toàn ngành.



Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh những tháng cuối năm 2026 là giai đoạn "nước rút" đặc biệt quan trọng. Toàn ngành Xây dựng triển khai quyết liệt phương châm "Nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn". Mục tiêu cao nhất là tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và công trình trọng điểm.

Đối với công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước, người đứng đầu ngành Xây dựng khẳng định: "Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân". Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực điều hành của từng chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) và người đứng đầu.

Cụ thể hóa chỉ đạo này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh giao các Cục, Vụ chuyên ngành làm việc trực tiếp với từng Ban QLDA. Các đơn vị phải rà soát chi tiết từng công trình, làm rõ gói thầu, tiến độ và giải pháp thi công. Qua đó, cơ quan quản lý nhận diện chính xác nguy cơ, rủi ro và "nút thắt" làm chậm tiến độ thi công cũng như kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án.

Nhận diện rào cản vật liêụ xây dựng và siết chặt kỷ cương nhà thầu

Bộ Xây dựng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án, địa phương vẫn còn chậm. Nhận diện nguyên nhân là cơ sở để Bộ đưa ra giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt và biến động giá vật liệu xây dựng. Nguồn cung đất đắp, cát, đá, nhựa đường chưa đáp ứng kịp tiến độ thi công, giá cả biến động mạnh. Thêm vào đó, thiếu hụt kỹ sư và công nhân kỹ thuật lành nghề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các hạng mục phức tạp.

Trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư và Ban QLDA siết chặt quản lý nhà thầu thi công theo hợp đồng. Các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hợp đồng hoặc chậm tiến độ. Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo: xem xét không cho tham gia dự án tiếp theo đối với các nhà thầu chây ì, thiếu năng lực hoặc kéo dài thời gian hoàn thành.

Với các dự án gặp khó khăn vật liệu tại đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây), Bộ trưởng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và vật liệu thay thế phù hợp. Giải pháp này giúp dự án bứt phá tiến độ, san sẻ áp lực giải ngân vốn đầu tư công cho toàn ngành.

Phối hợp đồng bộ giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Đánh giá cao sự chủ động của Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Lãnh đạo Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết 312/NQ-CP.

Đồng chí đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, đề nghị địa phương kịp thời ban hành giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng sát diễn biến thị trường, tránh chênh lệch giá làm ảnh hưởng tiến độ. Đồng thời, Đảng ủy Bộ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2026 đúng quy định theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV.

Tiếp thu chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định toàn ngành sẽ tăng cường kết nối vận tải, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường bất động sản và quyết tâm giải quyết dứt điểm vướng mắc về giá hợp đồng. Toàn ngành quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.