Vì sao ba bến xe lớn Hà Nội chỉ chạy hơn 30% công suất?

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty CP Bến xe Hà Nội, hoạt động đi lại tại ba bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm nhìn chung ổn định, phục vụ hơn 1,32 triệu lượt xe ra vào và hơn 5,36 triệu lượt khách. Trong đó, xe khách liên tỉnh chở trên 2,52 triệu lượt người, xe buýt phục vụ hơn 2,84 triệu lượt. Nhờ lượng khách dịp lễ, Tết tăng mạnh, doanh thu vận tải của đơn vị đạt 84,5 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ.

Ba bến xe lớn của Hà Nội phục vụ hơn 5,36 triệu lượt hành khách trong 9 tháng năm 2026 (Ảnh minh họa).

Dù số lượng hành khách và doanh thu tăng, hạ tầng tại cả ba bến xe lớn này vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng khi công suất thực tế chưa nơi nào chạm mốc 40%. Cụ thể, bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát được thiết kế để đón gần 1.950 lượt xe mỗi ngày, nhưng hiện nay mỗi bến chỉ có khoảng 680 đến 700 lượt xe hoạt động, tương đương khoảng 35 - 36% công suất. Bến xe Gia Lâm còn thấp hơn, chỉ đạt khoảng 373 lượt xe mỗi ngày, bằng 30,2% năng lực thiết kế.

Theo Công ty CP Bến xe Hà Nội, nguyên nhân chính khiến bến xe vắng khách là do việc phân chia luồng tuyến xe khách cố định hiện nay chưa sát với nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Cùng với đó, nạn "xe dù, bến cóc", xe hợp đồng đón trả khách trá hình và việc nhiều nhà xe dùng văn phòng đại diện để gom khách ngoài đường phố vẫn diễn biến phức tạp, khiến lượng lớn hành khách không vào bến mua vé.

Để khắc phục, Công ty CP Bến xe Hà Nội đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị cấp có thẩm quyền tính toán lại mạng lưới luồng tuyến, xếp tuyến dựa trên hướng đi thực tế của dòng người thay vì chỉ căn cứ cứng nhắc theo địa giới hành chính. Song song đó, lực lượng chức năng cần siết chặt xử lý các điểm đón trả khách trái phép ngoài đường để lập lại trật tự vận tải.

Trước mắt, trong quý IV/2026, các bến xe tập trung lên phương án tăng cường chuyến, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.

Đáng chú ý, sắp tới bến xe Giáp Bát sẽ bàn giao khoảng 1.643 m² đất (gần 5% diện tích) ở mặt tiền đường Giải Phóng để mở rộng Quốc lộ 1A. Doanh nghiệp đã lên phương án dời điểm đón xe buýt và phân luồng nội bộ từ sớm, tránh để việc thi công ảnh hưởng đến hành trình đi lại của người dân.