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Gia Lai: Mời thầu 3 dự án điện gió hơn 10.500 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Ngày 16/10, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã thông báo mời thầu 3 Dự án điện gió với tổng công suất 300 MW, tổng vốn đầu tư hơn 10.522 tỷ đồng.

Gia Lai: Mời thầu 3 dự án điện gió hơn 10.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Một góc Dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: NQ.

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai là đơn vị mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu.

Địa điểm tiếp nhận và mở thầu tại hội trường Sở Công Thương, số 70 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thời điểm đóng thầu và mở thầu dự kiến vào sáng 30/11/2026.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện gió xã Trang được triển khai trên diện tích 45 ha tại xã KDang, công suất lắp đặt 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải nộp bảo đảm dự thầu hơn 34 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió xã Trang - giai đoạn 2 có diện tích 47,58 ha, cũng tại xã KDang, công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng. Mức bảo đảm dự thầu hơn 33 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong được triển khai trên diện tích 42 ha tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong, công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng. Mức bảo đảm dự thầu hơn 37 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, việc triển khai các dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã thông báo mời quan tâm đối với cả 3 dự án này. Kết quả, mỗi dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký và đều đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Do đó, tỉnh Gia Lai tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.

Đối với Dự án Nhà máy điện gió xã Trang, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Năng lượng Vinenergo và Công ty CP Điện gió Trung Nam Gia Lai, xã Trang.

Tại Dự án Nhà máy điện gió xã Trang-giai đoạn 2, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu gồm Công ty CP Điện gió Trung Nam Thuận Nam và Công ty CP Năng lượng Vinenergo.

Với Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong, 2 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu là Công ty CP Năng lượng Vinenergo và liên danh Công ty CP Điện gió Trung Nam Gia Lai- Bờ Ngoong, Công ty TNHH Đầu tư điện Ninh Thuận.

 

Theo Chí Đại - Đình Sang

Đại đoàn kết

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